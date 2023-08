Stať sa kapitánom lode nie je len rozmar alebo splnenie detského sna. Vďaka kapitánskemu preukazu si budete môcť užívať dovolenky na mori nielen ako pasívny pasažier. Kormidlovať loď je tiež finančne výhodné, pretože skipperi si z svoju prácu dávajú riadne zaplatiť. Naše tipy, ako sa stať kapitánom na lodi vám pomôžu nájsť rýchlejšiu cestu ku kapitánskemu preukazu.

1. Nie je preukaz ako preukaz

Na internete nájdete stovky ponúk agentúr a školiacich stredísk, ktoré majú certifikát na organizáciu kurzov. Pozor na to, že kurzy sa delia na tie, ktoré vás oprávnia kormidlovať loď na mori alebo na vnútrozemských tokoch. V prvom prípade ide o kurz vodca námorného rekreačného plavidla. S kurzom vodca malého plavidla smiete riadiť lode len mimo morí. Nie je však na škodu vlastniť obe licencie a občas vymeniť morské vlny za slovenské rieky či jazerá.

2. Kedy kurz absolvovať

Po výbere kurzu sa rozhodnite pre vhodný termín. Kurz vodca malého plavidla i kapitánsky kurz sa robia niekoľkokrát do roka. V prípade kapitánskeho kurzu je ideálne začať po novom roku. Súčasťou získania preukazu je totiž aj praktická časť. Počas zimy by ste museli dlho čakať na plavbu a vaše poznatky nebudú také čerstvé. Je skvelé, ak sa vám podarí nájsť termín kurzu, na ktorý bude nadväzovať plavba.

3. Koľko peňazí si na kurz pripraviť

Cena kurzu vodca malého plavidla a kapitánskeho kurzu je približne rovnaká. Avšak viac zaplatíte za praktickú skúšku. Na všetky situácie na mori by ste mali byť pripravení. Preto sa nenechajte zlákať cenou lacnej skúšky mimo mora. Radšej si priplaťte za plavbu na mori. Celková suma kurzu sa môže pohybovať okolo 1500 €.

4. Kategórie kapitánskeho preukazu

Keď absolvujete kurz, neznamená to, že môžete lode na predaj rôznej veľkosti kúpiť a kormidlovať ich. Začínate najnižšou kategóriou kurzu C, ktorá vás oprávňuje kormidlovať loď na mori s dĺžkou do 24 m do vzdialenosti 12 námorných míľ od brehu. Postupne sa môžete prepracovať ku kategórii A, ktorá je bez obmedzení.

5. Urobiť si kapitánsky kurz sa oplatí

Vynaložený čas na kurz a prax sa oplatí. Nielenže môžete kúpiť jachty na predaj a sami si ich kormidlovať, ale tiež získate nové poznatky, schopnosti a zažijete nové pocity. Držať kormidlo v rukách je iná dimenzia pôžitku z plavby.