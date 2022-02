Myslíte si, že motorke sa nijaké vozidlo nevyrovná? Skúste si raz sadnúť na vymakanú trojkolku a svoj názor zmeníte. K zmene vášho názoru iste príde aj po zistení, že trojkolka má oproti motorke viaceré výhody. My vám prinášame prehľad 5 zásadných predností trojkoliek pred motorkami.

1. Sadnete a jazdíte

Jazda na motorke je o niečo zložitejšia ako na trojkolke. Ide o intuitívny spôsob ovládania, ktorý má trojkolka zabudovaný v riadidlách. V tomto prípade môžeme trojkolku porovnať s iným silným strojom – štvorkolkou. Aj štvorkolky sa ovládajú pomocou tlačidiel na riadidlách. Aj štvorkolka poskytuje jazdcovi rovnaké pohodlie ako trojkolka. Takže ak z nejakého dôvodu máte problémy s riadením motorky, na trojkolke všetky problémy zmiznú.

2. Žiadna návšteva autoškoly

Zákony zaraďujú trojkolky do rovnakej kategórie ako automobily. Znamená to, že na ich riadenie potrebujete vodičské oprávnenie skupiny B. Ušetríte na poplatky v autoškole a čas. V ostatnom sa však jazda na trojkolke podobá tej na motorke. Oblečení by ste mali byť v kombinéze, nezabudnite na chrániče ohrozených častí tela a hlavne na ochrannú helmu.

3. Sedíte ako v bavlnke

Počas dlhej jazdy na motorke vždy začnete po istom čase cítiť mierny diskomfort. To sa vám na trojkolke nemôže stať. Sedadlo pre jazda je u všetkých nových modelov trojkoliek skonštruované tak, aby sa prispôsobilo ergonómii jazdca. Po celý čas sedíte v uvoľnenej polohe a cítite sa naozaj ako v bavlnke. K tomuto pocitu prispievajú širšie stúpadlá, ktoré sa dajú nastaviť polohe nôh. Spomenúť musíme aj vyhrievanie sedadla.

4. Na dlhé cesty ako stvorená

Trojkolky sú ako stvorené na dlhé cesty počas letnej dovolenky. Nielen kvôli už spomínanému pohodlnému sedeniu. Trojkolky disponujú úložným priestorom, do ktorého bez problémov uložíte všetko potrebné hoci aj na celé leto. Dlhú cestu vám spríjemní multifunkčný displej, ktorý sa dá pripojiť k smartfónu. Môžete sledovať počasie, počúvať hudbu alebo sa pripojiť k navigácii.

5. Užijete si adrenalín bez rizika

Pády z motorky nie sú ničím výnimočné. Hlavne ostré zákruty sú pre motorkárov rizikovým úsekom cesty. Trojkolka v plnej rýchlosti vybrúsi aj tú najostrejšiu zákrutu bez rizika prevrátenia. Nové typy trojkoliek sú stabilné vďaka konštrukcii a prepracovaným bezpečnostným systémom. Napriek silnému motoru sú trojkolky bezpečným a rýchlym dopravným prostriedkom, ktorý vám plne nahradí jazdu na motorke.