Vianoce sa blížia a vy premýšľate, čím obdarovať svoju sestru či najlepšiu kamarátku? Nie ste sami. Mnohí ľudia si nakupovanie nechávajú na poslednú chvíľu. To spôsobuje, že často vyberú univerzálny, no nie príliš originálny a zaujímavý darček. Vyberte presne to, čomu sa vaši blízki potešia. Využite naše tipy.

Osobné predmety

Do tejto kategórie patria viaceré darčeky. Všetky sa však spájajú s tým, že majú v sebe niečo osobné. Napríklad, keď kúpite fotorámik, dáte doň spoločnú fotografiu. To isté platí pri fotoknihe. Snímku môžete tiež nechať urobiť na šálku, deku, vankúš alebo akékoľvek iné predmety.

K osobným predmetom sa radia aj veci, ktoré sa obom spájajú s nejakou situáciou alebo pekným zážitkom. Snažte sa vybrať niečo, v čom sa medzi riadkami dá vyčítať pekný úmysel alebo to, že ste si pri výbere darčeka na niečo spomenuli.

Kvalitné oblečenie na cvičenie

Kvalitné športové legíny alebo technické tričko sa zídu vždy. A toto tvrdenie platí dvojnásobne, keď je blízka osoba milovníčkou cvičenia. Namiesto neosobných poukážok vyberte kvalitné materiály a zaujímavé farebné kombinácie. Odvíjajte sa od toho, čo má sestra alebo kamarátka rada.

Výhodou nakupovania fitness legín a iného oblečenia je hlavne to, že veľkosti obdarovaných osôb poznáte. Nespravíte tak krok vedľa.

Spoločný šperk

S kamarátkou môžete nosiť spoločný šperk. Klasikou sú predelené srdcia, no nemusíte zostať len pri nich. Zvoľte prívesok na náramok, zaujímavý kryt alebo kľúčenku. Jednoducho niečo, čo budete mať neustále pri sebe.

Keď v ponuke obchodov nič nenájdete, využite službu gravírovania v zlatníctve. Nechajte si vyrobiť špeciálny kúsok s menom, dátumom alebo nejakou peknou vetou.

Vytvorte si spoločné spomienky

Má vaša priateľka alebo sestra veľa dámskych športových legín, šperkov a ďalších predmetov? Vyberte si spoločný zájazd, kde si vytvoríte spoločné spomienky. Navštívte krajinu alebo mesto, kde ste vždy chceli ísť, no nikdy sa vám to nepodarilo. Nájdite letenky, ubytovanie a potešte okrem blízkeho aj seba.

Spoločné spomienky si nemusíte tvoriť len cestovaním po svete. Ak nemáte tak veľký rozpočet, stavte na jednodňový adrenalínový výlet spojený so skokom z padáka. Prípadne si vytvorte pekný večer a choďte sa spolu niekam najesť a zabaviť.

Kvalitná kozmetika

Je sestra milovníčkou kozmetiky? Zistite, akú značku a aké produkty najčastejšie využíva a kúpte jej ich. Spravte jej zásobu na niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Keď si neviete dať rady, pokojne sa spýtajte.

Urobte radosť svojej svojim blízkym

Dajte si záležať na výbere darčeka a urobte radosť sestre i priateľke. Vyberte štýlové športové tričká dámske, šperk alebo personalizovaný predmet. Ukážte, ako vám na druhej osobe záleží maličkosťou pod stromčekom.