Bazén s protiprúdom SWIM SPA ponúka nielen kvalitný plavecký tréning, ale aj relaxačnú hydromasáž, pretože má na schodoch integrované masážne trysky.

Nie každý miluje zimu. Ak patríte do tejto skupiny, nezúfajte. To, že zima u nás je často pochmúrna, daždivá a chladná, nezmeníte. Avšak môžete zmeniť prístup – nájdite si činnosti, ktoré vás vnútorne napĺňajú a venujte sa im. Pre niekoho je to čítanie kníh so šálkou voňavého čaju v ruke, pre ďalšieho príjemné posedenia s priateľmi v kaviarni, pre iného šport a wellness.

Páči sa vám predstava relaxu vo vírivke po absolvovaní plaveckého tréningu vo vlastnom bazéne? Riešením je SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness®. Čisto na relax poslúži vírivka značky USSPA alebo Jacuzzi.

Vírivka u vás doma: ktorá je tá pravá?

Vírivka na záhrade či terase s výhľadom na vrcholky hôr evokuje snáď v každom tie najpríjemnejšie pocity. Môžete ju využívať kedykoľvek sa vám zachce. Ak neviete, ktorú si vybrať, máme pre vás tri užitočné tipy.

Vírivka USSPA

Každá vírivka od svetoznámeho výrobcu USSPA nesie v sebe punc kvality, luxusu a poskytuje dokonalú hydromasáž. Firma si uvedomuje, že dnešné životné tempo bežného človeka je rýchle a tomu prispôsobuje aj svoju ponuku. Sústreďuje sa na sériovú produkciu, aby mohla do detailov uspokojovať potreby svojich zákazníkov.

Vírivky USSPA disponujú výnimočne odolným kabinetom z kvalitného prírodného dreva s povrchovou úpravou. K nim sú dostupné mechanické alebo automatické zdviháky termokrytov, čo zvyšuje komfort pri používaní. Za zmienku stoja technické doplnky, ako napríklad vodotrysk, ručná rotačná tryska, audio systém, meranie vonkajšej teploty a mnoho ďalších.

Vírivka Jacuzzi

Taliansku značku Jacuzzi netreba predstavovať, pretože vo svete wellness patrí k svetovým lídrom. Na svojom konte má viac ako 100-ročnú existenciu a množstvo patentov. Vírivka značky Jacuzzi® vás dostane nielen svojimi funkciami a technologickým vybavením, ale aj atraktívnym dizajnom.

Exkluzívna technológia trysiek je založená na kombinácii veľkého objemu vody a nízkeho tlaku. To znamená, že hydromasáž je založená na ideálnom pomere vzduchu a vody.

Za zmienku stojí aj dvojstupňová filtrácia vody CLEARRAY®. Známa je tým, že ju využívajú aj výrobcovia nápojov či čističky odpadových vôd. Tým pádom zabezpečí dokonale čistú a zdravotne nezávadnú vodu aj vo vašej vírivke s úsporou nákladov.

Bazén s protiprúdom SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness®

Ak sa najlepšie odreagujete pri športe s následným relaxom, v tom prípade je pre vás ideálnym riešením bazén s protiprúdom SWIM SPA. Je k dispozícii od výrobcov USSPA i Jacuzzi®. Čím sú výnimočné?

Celoročné bazény s protiprúdom vyžadujú iba minimálnu stavebnú predprípravu, s možnosťou čiastočného alebo úplného zapustenia, pričom môžu byť inštalované v interiéri i exteriéri. Najlepšie je, že sa dajú využívať počas celého roka bez ohľadu na výkyvy počasia.

Celoročné bazény sú vybavené optimálne rozloženým a regulovateľným protiprúdom, čo umožňuje prispôsobiť si plavecký tréning aktuálnej chuti a kondícii. SWIM SPA USSPA disponuje systémom trysiek Swim Jet, ktoré sa dajú nastaviť do rôznych smerov. Vďaka tomu môžete plávať proti dvom, štyrom alebo až šiestim tryskám naraz.

Okrem toho má SWIM SPA USSPA na bazénových schodoch integrované masážne trysky, ktoré poskytujú základnú hydromasáž.

Bojíte sa zvýšenej ceny energií? S nami sa nemusíte

Páči sa vám myšlienka vlastnej vírivky alebo bazéna s protiprúdom, no obávate sa zvyšovania cien energií? Rozhodovanie vám uľahčíme. Okrem toho, že napríklad SWIM SPA disponuje dokonalou tepelnou izoláciou, odolným termokrytom i filtráciou vody, čo šetrí náklady, ponúkame vám aj preplatenie nákladov za energie v období 3 rokov. Táto ponuka platí pre zakúpenie vírivky alebo bazéna s protiprúdom SWIM SPA do 31.12.2022.