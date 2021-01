Dávnou minulosťou sú časy, kedy bol automobil v domácnosti raritou. Dnes je to presne naopak. Bez auta si veľa ľudí nevie svoj život predstaviť. Hlavne páni pociťujú k štvorkolesovému tátošovi priam otcovské emócie. Starajú sa o vozidlo ako o dieťa a samozrejme, že sa s ním aj rozprávajú. Práve týchto pánov iste poteší zopár zaujímavostí o automobiloch.

Drahé, lacné, najpredávanejšie automobily

Najpredávanejším automobilom na svete je Toyota Corolla, ktorá sa vyrába už 25 rokov. Svoju prvú priečku si drží od roku 2004 a za rok sa predá vyše milión dvestotisíc kusov vozidla tejto značky. V tesnom závese za Corollou je Ford F-Series s milión predanými kusmi. Najlacnejšie auto na svete si môže dovoliť naozaj každý priemerne zarábajúci Slovák. Ide o indický mini automobil Tata Nano, úplne nové vozidlo stojí len 2000 €. Nečakajte však bezpečnosť a ani technické vychytávky. Autu chýbajú airbagy, a tak vás pri kolízii nezachránia ani kvalitné zimné pneumatiky. K tomuto vozidlu sa hodia naozaj len najlacnejšie pneumatiky, keďže nejde o veľmi spoľahlivé auto. Naopak všetky možné technické vymoženosti a vrchol dizajnérskeho umenia nájdete v automobile Mercedes Benz Maybach Exelero. Pripraviť si musíte poriadny balík peňazí. Vozidlo sa predáva za osem miliónov dolárov.

Najspoľahlivejšie auto a najdrahšie pneumatiky

Medzi najspoľahlivejšie automobily bez pochýb patria britské vozidlá značky Rolls-Royce. Automobily Rolls-Royce sa vyrábajú od roku 1906 a napriek vyše storočnej histórii skoro dve tretiny sú v perfektnom pojazdnom stave. Tento fenomén dosiahlo vozidlo aj bez toho, aby malo na svojich kolesách najdrahšie pneumatiky na svete. Nevieme aké značenie pneumatík majú pneumatiky Ztyre, ktoré vyrába dubajská firma, ale poznáme ich závratnú cenu. Sadu týchto pneumatík si môžete kúpiť za 532 tisíc eur. Prečo sú pneumatiky Ztyre tak neprimerane drahé? Nie je to ich technickými parametrami, ale tým, že bočnice majú zdobené 24-karátovým zlatom a priamo v pneumatike sú vsadené diamanty.

Ďalšie „dôležité“ fakty

Dopravné nehody sú na cestách častým javom, keďže na svete jazdí už 1,2 miliardy vozidiel. Denne sa na celom svete vyrobí približne 160 tisíc nových automobilov. Prvá nehoda sa stala v roku 1891 v americkom meste Ohio. Možno to bolo preto, že si jej vodič za volantom spieval. Za volantom si spieva až 90 % šoférov. Napríklad aj vtedy, keď čakajú na zelenú. Apropo čakaním na zelenú strávite dva týždne svojho života. To sa nemôže stať automobilu značky Bugatti Veyron, ktorý jazdí rýchlosťou 431 km/h a iste na červenej nezastaví. Alebo bolo príčinou prvej nehody niečo iné? Možnosťou príčiny mohlo byť i to, že v minulosti bolo povolené jazdiť na asfalte len cyklistom. Nech to je ako chce, dávajte si na cestách pozor. Na 5000 dopravných nehôd totiž pripadá jeden mŕtvy človek.