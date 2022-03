Pri zariaďovaní akvária sa rozhodujete nielen o jeho veľkosti, ale aj o peniazoch, ktoré do neho chcete investovať. Od veľkosti akvária sa tiež následne odvíja množstvo rýb. Ako na nákup? Viac v článku.

Pri zariaďovaní akvária a jeho následnej údržbe musíte mať neustále na pamäti potreby rýb. To znamená, že kvalitu vody v akváriu, okrem iného, zohľadňuje prítomnosť rýb a pôsobenie rastlín.

Minimálna veľkosť akvária

Aby vám vyššie spomínaná prítomnosť rýb a rastlín príliš neovplyvňovala prostredie v akváriu, mali by ste si zaobstarať akvárium minimálne s objemom 90 litrov. Taký objem môžu obsahovať akvária rôznych tvarov.

Aby však procesy, a tým myslíme rozpúšťanie kyslíka vo vode a vylúčenie škodlivých plynov, prebiehali prirodzene prostredníctvom vodnej hladiny, musíte vhodne skombinovať hĺbku nádrže s čo najväčšou plochou hladiny.

A preto by ste určite mali zvoliť akvária, ktoré majú hlbokú nádrž a teda aj priestor na plávanie. Takže určite by ste mali voliť skôr akvárium, napr. v tvare kvádra, v polohe na bok. Pre začiatočníkov je takým ideálny rozmer 60 x 30 x 30 cm.

Koľko rýb si zaobstarať?

A aby ste vedeli koľko asi rybiek si pre takéto akvárium zaobstarať, existuje určitý návod. Na každých 2,5 cm dĺžky ryby by malo byť asi 75 cm² vodnej hladiny. Napríklad vodná nádrž, ktorá má plochu hladiny 1800 cm² , je vhodná v súčte pre cca 60 cm rýb.

Musíte však samozrejme brať do úvahy aj veľkosť jednej rybky. Určite by sa v tak veľkom akváriu necítila dobre rybka o veľkosti 60 cm. Je tým myslené napr. 24 rybiek o veľkosti 2,5 cm. Rybu merajte bez chvosta. Tento výpočet však platí iba pre tropické sladkovodné akvárium.

Tvar akvária hrá veľkú rolu

Akvária sa najčastejšie vyrábajú v tvare kvádrov, potom kocky a gulí. Menej časté sú akvária s podstavou v stave šesťhranu. Nádrže vyberáme podľa rozmerov alebo podľa objemov. Keď nemôžete kúpiť akvárium podľa vašich predstáv, je možné nechať si zhotoviť akvárium na mieru.

Podklad akvária by mal byť pevný, vodorovný a hladký , pretože najmenšia nerovnosť pod nádržou môže spôsobiť tlak na sklo.

Správne umiestnenie akvária

V prvom rade musíte vylúčiť umiestnenie akvária pri okne , pretože by bolo celý deň vystavené účinkom slnka. V letných dňoch by mohlo dochádzať k prehriatiu a tým by sa vám v akváriu množili zelené riasy. Naopak v zime by pri vetraní dochádzalo k rýchlemu zníženiu teploty. Ďalej tiež musíte myslieť na to, aby sa akvárium nachádzalo v pokojnom prostredí, kde by rybky neboli zbytočne stresované pohybom okolo vodnej nádrže.

V dnešnej dobe už môžete zakúpiť pod akvárium dekoratívnu skrinku. Určite je vhodné zvoliť skrinku pre konkrétny model akvária, aby ste zaistili najlepšiu možnú stabilitu. Hrany akvária by nemali presahovať cez hrany skrinky, aby nedošlo k poškodeniu akvária.