Počas jazdy v horách každý šofér ocení pomoc snehových reťazí. Strmý kopec, výjazd do neho alebo zjazd z kopca robí v zasneženom teréne problémy aj výkonnejším vozidlám. Snehové reťaze zabránia, aby sa kolesá prešmykovali, zvýšia ich trakciu a skrátia brzdnú dráhu. Okrem kovových reťazí si môžete zaobstarať aj textilné. My vám prezradíme 5 dôvodov, prečo sa oplatí kúpiť práve tento typ reťazí.

Bez reťazí vám hrozí pokuta a ohrozená je tiež bezpečnosť jazdy

V prípade, že prejdete za značkou Použiť protisklzové reťaze po zasneženej vozovke bez tejto pomôcky, tak vám hrozí pokuta. Nielen pokuta by mala byť dôvodom, prečo si snehové reťaze kúpite a nasadíte. Malá a šikovná pomôcka vám môže pomôcť v situácii, keď vám hrozí šmyk, nedokážete sa pohnúť z miesta alebo nedokážete vozidlo ovládať na ľade. Snehové reťaze sa vyrábajú vo všetkým možných variantoch, nájdete ich ako reťaze na SUV 4×4, na traktory alebo reťaze na dodávky. Minimálne textilné reťaze by vo vašom vozidle nemali chýbať. Tu je 5 dôvodov, prečo si ich máte kúpiť.

1. Ani nezbadáte, že ich v aute máte

Textilné reťaze sú veľmi skladné. Prakticky ani nezbadáte, že ich vo vozidle máte. Predávajú sa v obale, do ktorého ich po každom použití zložíte. Textilné snehové reťaze je možné prať v práčke, následne ich nechajte vysušiť a zložte ich do obalu. Znamená to, že sú praktické aj z hľadiska údržby.

2. Ani nezbadáte, že ich máte na kolesách

Kovové snehové reťaze dokážu narobiť pri jazdení problémy elektronickým zariadeniam vo vozidle. Ovplyvňujú fungovanie mnohých systémov a niektorí šoféri majú problém s nimi jazdiť. To sa vám pri textilných reťaziach nestane. Po nasadení úplne splynú s pneumatikami.

3. Ani nezbadáte, že ich na kolesá inštalujete

Skúste si raz inštaláciu rebríkových kovových reťazí a už ich asi nebudete chcieť používať. Textilné reťaze sa montujú na kolesá tak rýchlo a jednoducho, že vám táto činnosť nezaberie ani dve minúty. Na kolesách sa následne vycentrujú samé bez vašej pomoci.

4. Ani nezbadáte, že s nimi jazdíte

Textilné snehové reťaze sú oproti tým kovovým bezhlučné. Nebudú vás pri jazde rušiť hlukom a vaše vozidlo nebude produkovať žiadne vibrácie. Textilné reťaze sú ohľaduplné k vozidlu i k vám.

5. Ani nezbadáte, že šoférujete cez zasnežený terén

Textilné snehové reťaze sú veľmi účinné na ľade a pomôžu vám aj počas jazdy po ujazdenom snehu. O niečo menej vám budú nápomocné pri jazde po prašane. Napriek tomu sú perfektnou alternatívou pre šoférov, ktorí jazdia do hôr len občas.