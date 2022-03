Vybrať sa do hôr bez kvalitnej obuvi je hazardom so zdravím a dokonca so životom. Hory sú krásne, ale tiež veľmi nebezpečné. Skoro 80 % zranení v horách si ľudia zapríčinia sami tým, že nie sú na turistiku dostatočne pripravení. Základom výbavy turistu sú trekové topánky. Prečo by ste si ich mali do hôr obuť sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

1. Vyhnete sa otlakom a bolestiam nôh

Turistická obuv je vyrobená z materiálov, ktoré kopírujú chodidlo. Možno si poviete, že presne takto sú vyrobené vaše tenisky či vychádzková obuv. Áno, aj tieto druhy topánok sú pohodlné a určené na dlhšiu chôdzu. Nie sú však určené na chôdzu v stúpajúcom teréne alebo po kameňoch. Vďaka trekovým topánkam sa vyhnete únave kĺbov, bolestiam nôh, otlakom alebo riziku vyvrtnutia členka.

2. Vďaka turistickým topánkam zvládnete záťaž na chrbte

Do hôr je nutné si zbaliť rôzne maličkosti, ktoré dokopy vážia niekoľko kilogramov. Už len samotná voda na celodennú túru váži viac ako 3 kg. Ak si k tejto záťaži prirátate jedlo, lekárničku, náhradné oblečenie, baterku a iné veci, tak sa dopracujete k poriadnemu nákladu. Nosiť takýto náklad do kopca by ste v teniskách nezvládli. Skôr či neskôr by vás začali bolieť členky a cítili by ste každý jeden krok po skalách. Turistické topánky sú odľahčené a zároveň pevné, takže im záťaž nerobí problém.

3. Nemusíte sa obávať počasia

Pánska i dámska turistická obuv bola vytvorená s ohľadom na všetky poveternostné podmienky. Trekovú obuv nebudete na nohách cítiť počas najväčších horúčav a budete za ňu ďakovať počas dažďa. Niektoré tenisky sú priedušné natoľko, že sa v nich nepotí chodidlo ani pri najvyšších teplotách. Nedokážu však odolávať vlhkosti napríklad v daždi. Turistická obuv sa skladá z niekoľkých vrstiev a zvládne stúpnutie do kaluže i prechod cez potok.

4. Turistická obuv odolá všetkým nástrahám hôr

Počas turistiky musíte prejsť rôznym terénom. Niekedy sú cestičky plné konárov, inokedy prechádzate terénom plným kamienkov. Turistická obuv je odolná voči poškriabaniu, odratiu a jej podrážka je natoľko pevná, že ju neprederaví ani kameň ostrý ako britva. Vďaka správnemu ošetreniu vám turistická obuv bude dobre slúžiť niekoľko rokov.

5. Obuv do hôr vyzerá perfektne

Turistická obuv spĺňa požiadavky všetkých súčasných módnych trendov. Výrobcovia mysleli hlavne na dámy, ktoré radi kombinujú farby. Trekové topánky sa dajú kúpiť v rôznych prevedeniach, či už v oblasti strihu, alebo farby. Budú vám slúžiť skvele a aj vyzerať skvele veľa sezón.