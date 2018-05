Slovenské mestá, dokonca i jednotlivé mestské časti ponúkajú rozdielnu/rôznu kvalitu kancelárií, ktoré sú v ponuke na prenájom. V Bratislave je množstvo voľných kancelárií, avšak prenajať si tú správnu môže byť niekedy problém, zvlášť ak sa neorientujeme na trhu s nehnuteľnosťami. Preto je dobré sa vždy poradiť s odborníkmi.

Ako nájsť dobrý prenájom kancelárií

Možností nie je až tak veľa. Alebo sa spoľahnete na referencie vašich známych či dokonca úplne cudzích ľudí, ktorí už s konkrétnymi kancelárskymi priestormi na prenájom majú skúsenosti, alebo sa vydáte po vhodnej kancelárii pátrať na vlastnú päsť. V Bratislave by ste však mohli mať trochu sťaženú úlohu, pretože od veľkosti mesta sa odvíja aj počet voľných kancelárií. Ak by ste mali osobne navštíviť každú z nich, pravdepodobne by to nehrozilo, pretože ako podnikatelia potrebujete svoj čas obetovať iným, dôležitejším činnostiam, prinajlepšom takým, čo vám zarobia. Nehovoriac o tom, že podmienky nájomných zmlúv nie sú občas napísané v jazyku bežných smrteľníkov a často ich potrebujete pretlmočiť. A čo ak s nejakou z nich nie ste spokojní a potrebujete ju prediskutovať so správcom kancelárií? Práve pre tieto prípady sa využívajú sprostredkovatelia, ktorí vám nielenže pomôžu vhodnú kanceláriu zohnať, ale všetko vybavia tak, aby bol spokojný ako správca kancelárie, tak aj jej nájomník. Stačí, ak si vopred premyslíte, čo má charakterizovať kanceláriu, v ktorej si viete predstaviť svoje podnikanie.

Čo pri prenájme kancelárií zohľadniť

Prenájom kancelárií v Bratislave môže, ale i nemusí byť lacná záležitosť. Všetko sa odvíja od lukratívnosti lokality a budovy, v ktorej sa prenajímané kancelárie nachádzajú, od ich rozlohy, technického stavu, no i vybavenia (nábytok, kamerový systém, vlastné toalety, kuchynka) či pripojenia na siete. Samozrejme, zaváži i dostupnosť kancelárií, atraktivita okolia (udržiavaná zeleň, stravovacie zariadenia, obchody, služby) alebo prítomnosť parkoviska. Buďte pri výbere kancelárie nároční, veď vás bude reprezentovať pred vašimi klientmi a zaiste sa postará i o to, či sa budete v práci cítiť dobre, koniec koncov, budete tam predsa chodiť deň čo deň. Posledné menované docielite napríklad aj tak, že si prenajaté kancelárske priestory prispôsobíte na mieru. Reč nie je iba o novej maľovke či výmene podlahy, ale aj o vytvorení priečok, ak potrebujete v jednom veľkom priestore vytvoriť menšie opticky oddelené pracoviská. Nemáte na to čas a ani skúsenosti? Opäť tým môžete poveriť profesionálov a ušetríte čas aj peniaze.