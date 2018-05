Spánok je opradený mnohými tajomstvami, ktoré sa odborníci snažia postupne odhaľovať. A úspešne sa im to darí. Krok za krokom objavujú zákonitosti a spletitosti tejto zdanlivo jednoduchej základné ľudské potreby. Ide to však pomaly a informácie sa medzi ľuďmi šíria pomalšie, než by sme v dnešnej dobe čakali. O spánku tak neustále koluje veľa mýtov a poloprávd, ktoré vedci už dávno vyvrátili. Poďme si povedať, ktoré to sú.

1. Každý potrebuje prespať 8 hodín denne

Je pravdou, že lekári odporúčajú spať minimálne 7 – 8 hodín denne. Bábätkám to k zdravému vývoju určite stačiť nebude a za deň zvládnu prespať aj 16 hodín. Niektorým dospelým zase príde aj oných odporúčaných osem hodín príliš veľa a bez problému si vystačia so 6 hodinami. Každý by mal spať toľko, koľko mu vyhovuje a za každú cenu sa neriadiť tabuľkami.

2. Spánkový deficit z týždňa môžem dospať cez víkend

Cez týždeň sa neuveriteľne naháňate, do postele padáte únavou niekedy po polnoci, za pár hodín vás nemilosrdne prebúdza budík a vy sa tešíte na víkend, kedy to všetko dospíte. Omyl. Nedospíte. Telo nemá nádobu, do ktorej by ste si hromadili “naspaté” hodiny na horšie časy alebo ju jednorázovo doplnili, keď už je na dne. Naopak si “dospáváním” priťažujete. Tým, že striedate krátke spanie cez týždeň a dlhé vyspávánie cez víkend, preťažujete organizmus a ten potom nie je schopný stopercentne fungovať.

3. Panák na dobrú noc sa mi postará o lepší spánok

Jediné, k čomu vám pohárik alkoholu pred spaním pomôže, je zaspávanie. K lepšiemu spánku ale nevedie. Skôr naopak. Kvalita spánku sa vďaka vypitému alkoholu zhoršuje. Pod vplyvom alkoholu, ktoré sa telo snaží odbúrať, sa budete v noci častejšie budiť a prevaľovať. Ráno sa zobudíte unavení a s pocitom nevyspania, ktorý sa vás bude držať celý deň.

4. Večerné cvičenia mi nedajú spať

Nepoužívajte spánok ako výhovorku k tomu, prečo necvičíte☺. Pravidelné cvičenie totiž spánok zlepšuje. Pokojne si zacvičte aj večer, naplánujte si to ale najneskôr 3 hodiny predtým, než si pôjdete ľahnúť. Cvičenie totiž zvyšuje telesnú teplotu, zrýchľuje pulz a krvný obeh. Pri zaspávaní naopak teplota klesá a telesné funkcie sa spomaľujú. Keby ste si teda ľahli ešte s rumencom v tvári, zaspávanie by vám trvalo dlhšie bez ohľadu na únavu.

5. Prehltnem tabletku a hneď spím

Hlava plná myšlienok, telo plné stresu a ani sa nenazdáte a bojujete s nespavosťou. Krátkodobo ju zvládnete silou vôle a zmenou režimu. Keď ale začne ísť do tuhého, zalovíte v lekárničke a prehltnete pilulku. Keď po nej siahnete len výnimočne, bude mať želaný efekt a pomôže vám rýchlo zaspať. Každodenným prehĺtaním hypnotík sa ale ich účinok znižuje a vy si miesto liečby chronickej nespavosti tvoríte ďalší vážny problém a to závislosť.

6. Na zaspávaní pri televízore nie je nič zlé

Zaspať občas pri večernom filme sa podarilo snáď každému. Nerobte si však zo zaspávania pri obrazovke rituál. Nie je to zdravé. Umelé svetlo z televízorov, počítačov a mobilov potláča tvorbu hormónu melatonínu, spánkového hormónu, ktorý sa tvorí iba v úplnej tme.

7. Chrápanie je neškodné a ruší akurát partnera

S chrápaním už sme sa zmierili ako s bežnou súčasťou spánku. Takú, ktorá v noci ruší partnera, nie chrápajúceho spáča. Bohužiaľ ale nie je chrápanie ako chrápanie. Pre niekoho predstavuje závažnejší problém a to tzv. syndróm spánkového apnoe. Počas spánku opakovane dochádza k zástave dychu, čím je veľmi namáhané srdce, zvyšuje sa krvný tlak a riziko infarktu a v spánku ruší aj chorého.