Vychádzky so psom si môžete užiť nielen v blízkosti domu. Psy vydržia oveľa viac, ako si myslíte. Ak ste so svojim chlpáčom na rovnakej vlne, iste s vami rád zájde aj na dlhšiu turistiku. Turistika so psíkom má však svoje špecifiká a musíte sa na ňu riadne pripraviť. Čo všetko si na takúto túru zbaliť a na čo je nutné dávať pozor?

Čo si zbaliť na turistiku so psom

Na túru sa musíte pripraviť obaja, vy i psík. Tak ako človek nikdy nezabudne turistické topánky, tak by ste psíkovi nikdy nemali zabudnúť zbaliť na túru výbavu. V prvom rade si uvedomte, že zákony nedovoľujú voľný pohyb psov v prírode. Preto majte v lese psíka vždy na vôdzke. Pevné vôdzky by prekážali vám i psovi v pohybe. Do hôr si vždy zoberte vôdzku s navíjacím systémom v dĺžke okolo troch metrov. V lese psík zacíti plno nových pachov, ktoré ho budú nútiť o niečo viac ťahať. Na túrach dajte prednosť postroju pred obojkom. Ak sa chystáte na dlhšiu túru, najvhodnejšie sú skrátené postroje, ktoré zakrývajú psovi len minimum tela. Podobne ako turistická obuv by mal byť postroj vyrobený z nepremokavého materiálu. Smejete sa, keď na zahraničných portáloch vidíte psíka v topánkach? Smiech vás prejde, keď psík náhodou stúpne na ostrý kameň alebo si zlomí pazúrik. V tejto situácii budete šťastní, že ste do batoha pribalili topánky pre psov alebo návleky na labky. Pánska a dámska turistická obuv chráni vaše chodidlá, chráňte podobne labky psíka. Keďže nikdy neviete, koho v lese stretnete, zoberte so sebou i náhubok.

Čo zobrať pod zub

Veľmi dôležité je nezabudnúť zbaliť psíkov dostatok tekutín. Na turistiku so psom sú určené cestovné fľaše s napájadlom. Fľašu stlačíte a voda stečie do pripojenej misky. Z misky sa psíkovi voda pije oveľa lepšie ako z ruky. Psovi by ste mali vodu ponúkať každú polhodinu. Do vody môžete pridať špeciálne prípravky dodávajúce psíkovi silu. Počas túry nedávajte psovi veľmi žrať. Kŕmenie odložte po príchode domov. Na doplnenie energie stačia psovi kvalitné pamlsky, napríklad sušené mäso alebo malé vrecko s paté.

Myslite na kondíciu psa

Svojho psa poznáte najlepšie a viete rozpoznať, kedy je unavený. Doprajte mu v danej chvíli oddych a krátky spánok. Nabitý novou energiou bude pripravený na ďalšie dobrodružstvo. V oddychu sa prispôsobte vy psíkovi. Ak sa vyberiete na turistiku v lete, vyhnite sa prechodu cez odkryté lúky na obed, kedy slnko páli najviac. Psíkovi sa bude viac páčiť v tieni stromov. Pred vychádzkami do prírody aplikujte psíkovi do srsti prípravok proti parazitom a kliešťom alebo mu podajte rovnako účinkujúcu tabletu.