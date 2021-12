Niektorí motoristi nechajú automobil v garáži vždy, keď napadne vyššia snehová nádielka. Strach zo šmyku a nezvládnutia riadenia je silnejšia ako potreba sa dostať pohodlne do cieľa. Sneh nemusí byť až takým strašiakom. Stačí dodržať 5 jednoduchých zásad a za volant si môžete sadnúť za každých poveternostných podmienok.

1. Technická vybavenosť

Bez peňazí do krčmy nechoď a bez zimných pneumatík nejazdi. Takto jednoducho by sme mohli definovať prvú zásadu jazdenia počas zimy. Nemáte zimné pneumatiky? Bohužiaľ budete musieť nechať vozidlo v garáži. Každá jazda na snehu a ľade bez zimných pneumatík znamená riziko šmyku a ohrozenia seba i druhých. Nehovoriac o tom, že si koledujete o pokutu. Absolútne nechápeme šoférov, ktorí si nekúpia aspoň najlacnejšie pneumatiky na zimy a zbytočne riskujú.

2. Základná údržba

Máte stále naponáhlo? Tak sa zobuďte o pár minút skôr. V zime budete musieť nielen zoškrabať ľad z okien, ale tiež zmiesť sneh. Nerobte chybu začiatočníkov, ktorí si očistia len kúsok miesta na prednom okne. Od snehu poriadne očistite okná a tiež celú strechu, nezabúdajte ani na nosiče alebo strešné boxy. Skontrolujte funkčnosť stieračov, všetkých svetiel a doplňte do vozidla nemrznúce zmesi. Ak idete do hôr, prihoďte si do kufra snehové reťaze.

3. Rozjazd na snehu a ľade

Rozjazd na snehu je špecifický a odlišný od rozjazdu na suchej vozovke. Pri rozbehu na ľade môže prísť k prešmykovaniu kolies, a preto nežeňte motor do vysokých otáčok, vyhnite sa prudkému pridávaniu plynu, a ak sa vám začnú vychyľovať kolesá, tak uberte plyn. Na škodu nie je voziť so sebou piesok alebo vyslobodzovacie pásy.

4. Jazda na snehu a ľade

Počas zimy jazdite pomalšie ako ste zvyknutí, ale nie príliš pomaly, aby ste nezapadli v záveji. Snažte sa jazdiť v koľajach vytvorených v snehu a nie na okraji vozovky, kde je naviaty sneh. Vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť od všetkých vozidiel a vyhnite sa prudkému brzdeniu. Ak sa predsa len dostanete do kolíznej situácie, stlačte najskôr spojku a následne silno dupnite na brzdu.

5. Pozor na zákruty

V zime sú nebezpečnými úsekmi ciest nielen snehom zaviate oblasti, ale tiež zákruty. Brzdite v dostatočnej vzdialenosti pred zákrutou a v zákrute už nemeňte rýchlosť. Takto udržíte automobil v stabilnej polohe. Na konci zákruty pomaly pridávajte plyn. Platí jednoduché pravidlo, že ak sa dostane do šmyku vozidlo s predným náhonom, musíte mierne pridať plyn, aby sa zadné kolesá vyrovnali. Naopak vo vozidlách so zadným náhonom je nutné pri šmyku uvoľniť nohu z plynu, aby sa zadná časť vozidla nevychyľovala.