Väčšina ľudí považuje svoju prácu za ťažkú prácu. Je nepravdepodobné, že takáto „práca“ bude radosťou. Ľudia hľadajú rôzne spôsoby ako pracovať čo najmenej, od falošnej práceneschopnosti až po úplne smiešne výhovorky. Tu budeme hovoriť o tom druhom.

Muž zverejnil falošný nekrológ do novín

V mnohých krajinách je úmrtie blízkej osoby dôvodom na voľno v práci. Scott Bennett z americkej Pensylvánie sa rozhodol vziať si voľno v práci veľmi kreatívnym a zároveň hanebným spôsobom. Poslal do miestnych novín nekrológ, v ktorom oznámil smrť svojej matky. Zabudol však, že jeho príbuzní budú čítať tie isté noviny. Tí kontaktovali Bennettovu rodinu, dozvedeli sa, že jeho matka je nažive, a potom oznámili redaktorovi, že nekrológ je nesprávny. Keďže v redakcii vedeli, kto poslal nekrológ, nebolo ťažké nájsť vinníka. Bennetta nielen vyhodili z práce, ale aj zažalovali za falšovanie. Predstavte si tiež, aké to bolo pre neho pozerať sa do očí svojej matky a iných príbuzných.

Žena vyrobila falošnú výzvu do poroty

V Spojených štátoch sa porotou môže stať ktorákoľvek osoba, pretože o tom rozhoduje žreb. Zamestnávateľ je zo zákona povinný počas prejednávania veci uvoľniť zamestnanca, aby si mohol splniť svoju občiansku povinnosť. Vedela o tom učiteľka z Manhattanu, ktorá bola zjavne taká unavená z práce, že sa rozhodla oklamať školu a povedala, že bola vymenovaná za porotkyňu. Navyše, aby mala dôkaz, vyhotovila falošný doklad s predvolaním, kde jej zamestnávateľ mal poskytnúť 15 dní dovolenky. A hoci bola učiteľkou, falošný dokument obsahoval množstvo chýb a nepresností, na základe ktorých bola žena odhalená. Keďže sa to považuje za falšovanie úradných dokumentov, učiteľka bola prepustená a odsúdená na 10 dní nápravných prác.

Muž predstieral, že jeho dom bol vykradnutý

Duin Yeager z Floridy sa tak zdráhal ísť do práce, že sa rozhodol zinscenovať lúpež svojho domu. Urobil doma neporiadok ako po lúpeži, zavolal políciu a nahlásil vlámanie. Keď policajti prišli na miesto, nenašli žiadne známky vlámania a boli zmätení, ako presne sa mohol vlamač do domu dostať. Potom išli vypočúvať susedov a jeden z nich povedal, že videl Yeagera odchádzať z domu, potom sa vrátil dnu, otvoril okno, cez ktoré lupič údajne vliezol a už z domu nevyšiel. Yeager priznal, že zinscenoval lúpež, aby nešiel do práce. Bol zatknutý za falošný hovor a zavádzanie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

Muž predstieral diagnózu rakoviny

Bezpečnostnému dôstojníkovi letiska Markovi Bessovi sa jeho práca tak nepáčila, že sa v roku 2009 rozhodol predstierať, že mu diagnostikovali lymfóm, a predpísali mu chemoterapiu a rádioterapiu. Potom sa jeho päťdňový pracovný týždeň zmenil na štvordňový, pretože vraj každý piatok musel absolvovať procedúry. Toto predstavenie hral päť rokov, pričom zakaždým sfalšoval doklady a recepty od ošetrujúcich lekárov a predložil ich zamestnávateľovi ako dôkaz. O päť rokov neskôr však jeden z jeho údajných ošetrujúcich lekárov zomrel. Bess, nevediac o tom, doniesol od neho ďalšie osvedčenie do práce. Samozrejme, potom bol Bess vyhodený a mal tiež problémy so zákonom.

Žena predstierala únos

S príbehom hodným filmového spracovania prišla Sheila Bailey Eubank z texaského mesta San Antonio. Policajtom povedala, že keď išla do práce, prišiel k nej muž, natlačil ju do auta a vozil ju po meste. Navyše po tomto podivnom výlete zviazanú Sheilu vysadil v mesta, kde ju našiel strážca zákona. Začalo sa vyšetrovanie, počas ktorého sa polícia pozrela na kamerové záznamy v blízkosti miesta činu a zistila, že v čase únosu bola Sheila v neďalekom obchode a nakupovala veci.