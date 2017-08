Hoci Ameriku, či skôr jej kanadskú časť, objavili ako prví Vikingovia, tí do Európy neprinášali ich plodiny. Po objavení Krištofom Kolumbom v rámci získania čo najväčšieho bohatstva, nastala aj produktová výmena. Do Ameriky sa dostávali kone, dobytok, zbrane, obilie a choroby. Naopak z Ameriky mnoho plodín, ktoré znamenali absolútne zmeny vo všetkých európskych gastronomických oblastiach. Vybrali sme 5 rastlín, ktoré zmenili Európu, či celý svet najviac.

5. Paprika

Paprika je čerstvá veľmi cenným zdrojom vitamínov. Ako sušená je zas farbivom a korením. Ak si zoberieme chilli verzie papriky, máme výborné dochucovadlo a koreninu.

4. Kakao

Kakao je neoceniteľná potravina. Tvorí naše Granko, je dôležitou súčasťou čokolády, rôznych nápojov a cukroviniek. Tvorí časť detstva a ani to naše bez kakaa nemôže existovať. Napríklad také Vianoce.

3. Rajčiny

Kde by bol kečup, ak by ho židovský obchodník Heinz neskopíroval Číňanom z čínskej reštaurácie? Možno by sme ho poznali stále pod názvom Ket – Chup, avšak kde by bol ket – chup, ak by neexistovali rajčiny? Plodina bohatá na vodu je neoceniteľná v gastronómiách celého sveta. Niet sa čomu diviť, používa sa aj čerstva, pretlaková aj sušená podoba.

2. Kukurica

V Afrike tvorí dôležitú plodinu, v mnohých krajinách je od nej závislé vykrmovanie ošípaných, výroba škrobu, alebo múky. Chýbal by nám aj popcorn.

1. Tabak

Tabak, hoci nie je príliš vábny a mnohí by sme ho najradšej celkom zakázali, formuje ekonomiku, je dôležitou komoditou na burze cenných papierov, tvorí kultúru minimálne Kuby, môže za smrť miliónov ľudí a za zdravotné problémy ešte väčších miliónov.