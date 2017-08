Stolové hry sú výnimočné v tom, že nepotrebujú zásuvku a baterku. Kedykoľvek ich odložíte a znovu vytiahnete, sú pripravené na hru, aj keď aj to je podmienené tým, či nechýba nejaký dielik potrebný pre hranie ako také. Keďže máme možnosť nahliadnuť do klubov detí a do partii ľudí so záujmom o stolové hry, z krátkej štatistiky medzi 45 ľuďmi sme zisťovali, ktoré stolové hry doma majú, alebo by chceli a uvažujú o kúpe. S ktorými hrami teda opýtaní práve žijú, alebo nad nimi uvažujú? Vynechali sme šach, dámu a všetky šachovnicové hry, ktoré patria celkom na vrchol.

5. Bang!

Hra Bang! sa hrá s tematikou Divokého západu, hráči pri nej môžu klamať telom aj prejavom a strieľať, hoci len kartami a slovom. Zabaví na polhodinu a ako často v tomto rebríčku, ide o skupinovú hru s úspechom, ktorý trvá už niekoľko rokov.

4. Tučniaci na ľade

Stolová hra, ktorá nepoužíva kocky a ani figúrky, teda až na tučniačikov na ľadových kockách, ktoré môžete posúvať a skladať podľa návodu a predsa vám hra poskytne dostatočne veľa zábavy a lámania hlavy. Stolová hra, ktorá je pritom pre jediného hráča ako jediná z celej pätice, je známa aj vďaka televíznej reklame v Čechách a na Slovensku.

3. Aktivity

Stolová hra Activities je zábavná a obľúbená medzi tínedžermi a mladými ľuďmi, či mladými duchom. Je úžasná v tom, že mnohých zapojí do činnosti, dáva úlohy a tvorí zábavu, aká sa nedarí pri hocijakej hre. Tretie miesto jej patrí zaslúžene. V slovenskej verzii má skrátka niečo do seba a my si ju plánujeme zadovážiť taktiež.

2. Monopoly

Na Slovensku Monopoly? Prečo nie. Síce by sme čakali v top 5 nejaký ten Scrable, alebo Dostihy, no na úspešnom druhom mieste sa nachádza Monopoly, hra podobná na Človeče nehnevaj sa, no s oveľa väčším zapájaním hráčov do hrania. Nakupujete, hromadíte peniaze a plníte drobné úlohy. Monopoly sú podobne ako dostihy, o peniazoch. Aj keď len hračkárskych.

1. Človeče nehnevaj sa

Nezabudnuteľná jednoduchá stolová hra, ktorá bola súčasťou detstva azda každého dnes žijúceho dospelého. Štyri farby figúrok, kocka a hádzanie čísiel o ktoré sa posunie vaša postavička. Názov českého originálu Člověče, nezlob se sa na toľko udomácnil aj na Slovensku, že len veľmi ťažko sme sa odnaučili hovoriť mu tak a nie v slovenčine. Hoci hru pozná každý, nie každý ju už dnes má doma, no predáva sa naďalej.