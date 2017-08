Turecko je s Chorvátskom top destinácia slovenských dovolenkárov. Kým Chorvátsko pri vlastnej a autobusovej doprave, Turecko v rámci leteckých zájazdov. Ľudia vedia prečo, pochopili to za posledných 10 rokov najvýraznejšie a svoje dôvody priniesli aj udalosti posledných rokov. Turecko je lákavé a krásne, takže sa nemožno čomu čudovať. V každom prípade sme zhrnuli 5 hlavných dôvodov, prečo je tomu tak a prečo by možno Turecko prilákalo aj práve vás.

1. Cenovo výhodnejšie

Pri pozornom prepočte jednotlivých služieb, ich úrovne a rozsahu vychádza nepopierateľne Turecko v ponukách viacerých cestovných kancelárií najlepšie. Turecko môže vyjsť oveľa lacnejšie než Egypt, alebo Tunisko, ktoré sú tiež známe svojou pohostinnosťou a kvalitnými službami. Samozrejme, ako všade inde na svete, záleží od hotela. Turecku však k cene môžeme pripočítať aj nasledujúce body.

2. All inclusive

Pri každoročne absolvovaných zahraničných cestách by ste sami dokázali veľmi dobre porovnávať kvalitu služieb v Turecku a v iných krajinách. All inclusive, program stravovania a dodatočných služieb ako sú napríklad športové vybavenie a občerstvenie na pláži, či vstup do wellness, má v Turecku často širší rozmer než inde. Turecká gastronómia je bohatá, ovplyvnená svetovou kuchyňou, chýba bravčové, no doplnená je bohatým výberom mliečnych výrobkov, mäsa, zeleniny, ovocia a cukroviniek. Dávajú si na tom záležať. Neexistuje šanca, že by vám niekto v dobrom hoteli ofrflal stravovanie.

3. Mentalita bližšia než v iných krajinách

Turecko má mentalitu bližšiu než je v arabských krajinách severnej Afriky. Turci sú sami o sebe zmesou veľkého množstva národov. Zároveň majú latinku, moderné uvažovanie, rozvinutý priemysel, cestné značenie takmer identické s našim, abecedu a lepšiu úroveň vzdelania. Kto neokúsil Turecko, nebude si možno vedieť vybaviť jednotlivé prvky, ktoré z ich krajiny robia veľmi podobnú našej. Samozrejme, hovoríme o turistických letoviskách, prípadne Istanbule.

4. Miesta a miestne krásy

To čo nenájdete nikde inde, nájdete v Turecku. Archeologické pamiatky, antické mestá z helénskej doby, vykopávky, ale tiež národné parky, hrady, pevnosti, rezervácie, krásna príroda, riečky, rozhľadne, veže, sochy, vodopády a rôzne prírodné scenérie vrátane jaskýň a rôznych atrakcii. V Turecku je čo robiť a spomínať len stále dookola Kappadokiu, Pamukkale, Konyu a Lýkiu sa nedá. Turecko má toho oveľa viac. Dokonca aj miesta o ktorých nevedia samotní sprievodcovia.

5. Bezpečnosť

V prípade Turecka sa turista nemusí báť takmer ničoho. Krajina je bezpečná. Nebezpečie mu hrozí v presne rovnakých prípadoch, kedy by mu hrozilo aj u nás. Každé turistické letovisko má dostatok príležitostí na nákupné možnosti, posedenia s priateľmi či zábavu. Na žiadnom takomto mieste sa turista nemusí obávať problémov, tvrdého režimu, neslobody, či striktných pravidiel, ktoré by vás dostali do basy. Dotknúť sa zadku vlastnej manželky vás môže v Dubaji vyjsť na niekoľko rokov basy, v Egypte môžete vzbudiť pohoršenie, v Turecku vás nebude hocikto na ulici napomínať a preklínať, či vykonávať vlastný súd, ako v niektorých krajinách v súčasnosti. Turecko je pokojnou krajinou a dúfajme, že ňou zostane aj naďalej. Veď aj miestnym veľmi dobre vyhovuje ten pokoj, komfort a prílev turistov udržiavajúci ekonomiku na veľmi dobrej úrovni a zároveň hotelové služby, ich rozsah a možnosti klientov rovnako tak vysoko.