Jar je ideálnym obdobím na to, aby sme sa začali hýbať. Máte ale v čom? Skutočnú radosť z pohybu budete mať len v správne zvolenom funkčnom oblečení, ktoré vám musí naviac aj perfektne sedieť a pristať. Dámske športové oblečenie 4F vám ponúkne funkčnosť aj super design – poznáte ho?

Za chvíľu vyzlečieme jarné kabáty a budeme ľutovať, že sme opäť premeškali chvíľu, urobiť niečo so svojou postavou. Hýbať sa je naviac zdravé, a koho z nás z neustáleho sedenia pri počítači, či z pozerania do mobilu, nebolí chrbát? Život bez pohybu je životom s kilami naviac, s chýbajúcou kondíciou, celulitídou, a nielen to. Časom sa o slovo prihlásia choroby, ktoré s nedostatkom pohybu súvisia. A že ich je! Poďte sa motivovať. Kúpiť si pekné športové oblečenie pre ženy je často tým najdôležitejším krokom k tomu, aby sme sa konečne začali hýbať.

Dámske športové oblečenie 4F ponúka dokonalý design a funkčné vlastnosti v jednom

Bavlnené tričko a legíny z módneho reťazcu vám pre šport stačiť nebudú. Užívať si pohyb skutočne na plné dúšky nejde bez poriadnej športovej výbavy. Tou je oblečenie, ktoré nebráni v pohybe, netlačí, nepadá, v ktorom sa nepotíme, nevystaví naše mokré fľaky od potu, pritom sa ľahko perie a rýchlo suší.

Poďte si napríklad štýlovo zabehať. Veď práve behom obvykle naše pohybové aktivity začíname. Kúpite si vhodné oblečenie a obuv na beh, a potom to už nič nestojí. Je to vlastne šport zadarmo. A v čom si ísť zabehať? Značka 4F má vo svojom sortimente dizajnovo veľmi podarený model. Skladá sa z čierno-bielo-šedého funkčného trička a legín. Rôzne orientované prúžky vytvárajú veľmi módny a zoštíhľujúci efekt. Kúpite ho v e-shope na stránkach 4fstore.sk.

Nechce sa vám behať? Strávte jar vo fitness

Nie pre každého je práve beh ideálnym športom. Ale to nevadí. Nájsť sa dajú aj ďalšie aktivity. Zájdite si do väčšieho fitka. Do väčšieho preto, že v ňom vám okrem posilňovacích strojov ponúknu aj ďalšie zaujímavé aktivity: trebárs aerobik, jógu, zumbu a ďalšie. Ta či tak si ale pripravte nejaké dobre sediace a ešte lepšie vyzerajúce fitness oblečenie. Dámske oblečenie zo 4fstore vám ponúkne napríklad perfektné športové podprsenky. Pozrite sa na sortiment kompresnej bielizne. Práve tam nájdete veľmi pekné kúsky pre svoje športové aktivity.

Jar na bicykli – to je leto s peknou postavou

Veľkým pomocníkom pri ceste za vysnenou postavou je bicykel. Nemusíte vyrážať na cyklotúry na hranici vašich síl. Stačí, keď si podvečer po práci zájdete na bicykli na malý výletík po okolí. A aby vám nebolo teraz na jar zima, nezabudnite na praktickú softshellovou bundu. Tieto bundy ponúkajú rôzne funkčné vlastnosti. Na jar sa hodí hrejivá, nepremokavá a odolná vetru. Na bicykel uprednostnite výraznejšiu farbu. V e-shope 4fstore nájdete neónovo červenú aj neónovo korálovú. Vďaka neónovej farbe budete na bicykli lepšie vidieť.