Dopravné prostriedky na elektrický pohon čoskoro ovládnu celú dopravu. Dôkazom sú nielen elektrobicykle, ale aj autá s týmto pohonom.

Čím sa elektrická kolobežka odlišuje od tej klasickej?

Elektrická kolobežka sa stáva obľúbeným dopravným prostriedok nielen v zahraničí, ale už aj na Slovensku. Vidieť na ulici človeka, ktorý sa na nej prepravuje do školy alebo práce už nie je ničím výnimočným. S pribúdajúcimi rokmi sa situácia ešte viac zmení, pretože jazda na elektrickej kolobežke je nielen jednoduchá a rýchla, ale aj ekologická. Kým vo veľkých mestách strávi šofér denne niekoľko minút zdržaním sa v premávke, vďaka kolobežke sa nepríjemnostiam vyhnete a nestratíte ani sekundu drahocenného času. Aj cesta do práce alebo do školy bude trvať omnoho menej, ako ste na to zvyknutý. Tento fenomén je využívaný aj ako preprava na menší nákup alebo na okružnú jazdu po mestských pamiatkach. Jej obrovskou výhodou je, že sa ňou dostanete aj na miesta, kam majú iné dopravné prostriedky zákaz. Toto šikovné a praktické vozítko slúži nielen ako pomocník pri pravidelných povinnostiach, ale aj ako moderný spôsob na trávenie voľného času. Hoci na prvý pohľad vyzerá ako klasická kolobežka na ktorú sme zvyknutí, líšia sa svojou funkčnosťou. Elektrická kolobežka je vybavená elektromotorom, akumulátorom a ,,plynom“, ktorým dokáže jazdec regulovať svoju rýchlosť.

Aký typ elektrickej kolobežky si vybrať?

Na výber je niekoľko typov, pričom sa pri kúpe treba rozhodovať najmä podľa toho, na aký účel budete kolobežku používať. Ak sa ňou chcete prepravovať po meste , hodí sa vám ľahká skladacia, ktorú dáte jednoducho do väčšej tašky alebo ju dokážete poniesť v ruke. Tieto kolobežky sú obľúbené aj pre možnosť kombinovania dopravy, pretože ju môžete poskladať do kufra auta, zobrať ju do vlaku alebo autobusu. Jej výhodou je aj jednoduchá možnosť uskladnenia, nakoľko ju dokážete umiestniť v byte a to napríklad v skrini alebo na chodbe. Ak už teraz viete, že sa s kolobežkou budete prepravovať aj na dlhšie trasy, vyberte si výkonnejšiu, s dlhým dojazdom a nafukovacími kolesami. Tento druh si dokáže poradiť aj s nespevnenými cestami a horším terénom, preto sa stane vašim dobrým spoločníkom pri každom výlete. Keďže na trhu máme k dispozícii obrovské množstvo elektrických kolobežiek, ktoré sú odlišné mnohými parametrami, vyberať by ste si mali zodpovedne a nie unáhlene. Ak si chcete pozrieť širokú ponuku tohto sortimentu, navštívte internetového športového predajcu inSPORTline. Elektrická kolobežka je trendom dnešnej dopravy nielen kvôli svojej veľkosti a jednoduchosti, ale aj pre jej ekologickú prevádzku. Nepotrebujete ju zásobovať palivom tak, ako je to v prípade iných dopravných prostriedkov čo znamená, že neznečisťujete prostredie a pri jej prevádzke šetríte aj váš rozpočet.