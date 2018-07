Ak sa chystáte na dovolenku a nakupujete nové cestovné kufre, oplatí sa zainvestovať aj do plážovej tašky, ktorá má mnoho využití. V tomto prípade platí, že čím väčšia tým lepšie, pretože do nej dáte viac vecí. Ktoré sú ale tie najdôležitejšie? Základnou vecou, ktorú by ste si nemali zabudnúť, keď idete na pláž, je opaľovací krém.

Ďalej by to mal byť uterák alebo osuška, ktorá sa vám zíde pri kúpaní. Samozrejme mala by byť primeranej veľkosti, aby sa zmestila do tašky, ale aby vám nezabrala všetko miesto v nej. V lete je dôležité dodržiavanie pitného režimu.

Takže by ste si mali so sebou zobrať fľašu s vodou a niečo na občerstvenie alebo ovocie. Pred slnkom treba chrániť aj oči, takže okuliare by tiež nemali chýbať vo vašej plážovej taške a nakoniec, aby ste zahnali nudu, tak niečo čo vás zabaví. Kniha, časopis alebo karty sú dobrou voľbou. Plážové tašky nájdu svoje využitie aj mimo dovolenky. Buď ako tašky do školy alebo do práce, keďže sa do nich zmestí veľa vecí, napríklad aj notebook.