Pri pohľade na cenu štvorkoliek si možno kladiete otázku, či sa do nej oplatí investovať. Samozrejme, že áno. Musíte len vopred vedieť, aké očakávania od štvorkolky máte a na čo ju chcete využívať. Ak sa chcete len občas predviesť pred kamošmi, radšej si ju požičajte. Ak vám má pomôcť na záhrade, tak ide o rozumnú investíciu.

Čo potrebuje vedieť pred kúpou štvorkolky

Pri kúpe štvorkolky dajte prednosť známym značkám. Celkom iste vám neodporúčame kupovať lacné čínske stroje. To platí nielen o štvorkolkách. Napríklad nedávno zaplavili európsky trh lacné náhrady snežných skútrov, ktoré na prvý pohľad vyzerali ako snežné skútre Lynx a následne sa po pár jazdách stali nepoužiteľné. Preto si preverte značku, predajcu a porovnajte si taktiež ceny jednotlivých obchodov. Premyslite si tiež to, kde budete so štvorkolkou jazdiť. V prípade, že si kupujete úžitkovú štvorkolku, tento fakt vás trápiť nemusí. Avšak pri športových variantoch motoristov láka jazdiť po horách bez toho, aby si overili či nejde o chránené územie. So štvorkolkou môžete jazdiť po lúkach alebo lesoch, ale len s povolením majiteľa. Ak si kúpite silnejší stroj, jazdiť smiete tiež po diaľnici. Pozor na to, že na riadenie štvorkolky potrebujete vodičské oprávnenie typu B, musíte ju zaregistrovať, vziať na technickú kontrolu a poistiť ju presne ako osobné vozidlo.

Vyberte si zo širokej ponuky

Okrem zábavy a možnosti trávenia voľného času slúži štvorkolka aj na prácu. Štvorkolky, ktoré sú označované ako úžitkové, sú vlastne náhradou malého traktora. Výhodu však majú v tom, že sa dajú využiť aj na rýchlu jazdu po kopcoch ako športové štvorkolky. Oba varianty, športový i úžitkový, ponúkajú možnosť svižnej a dynamickej jazdy. Samozrejme, že s úžitkovou štvorkolkou sa nevyberiete na preteky, ale nie je problém si s ňou zajazdiť po výmoľoch a vyskúšať nejaký ten skok. V prípade športovej štvorkolky je lepšie siahnuť po modeloch s manuálnou prevodovkou, ktorá vám umožní stroj plne ovládať. Úžitková štvorkolka vám vlastne ušetrí čas, ktorý následne môžete venovať zábave. Tento robustný pomocník za vás poorie, prevezie náklad alebo v zime odhrnie sneh. Stačí, aby ste k nemu pripevnili príslušné náradie. Vďaka pohonu na štyroch kolesách si poradí s utiahnutím ťažkého nákladu bez toho, aby ste pocítili čo i najmenšie zaváhanie motora. Na prevoz nákladu však najlepšie poslúži štvorkolka nákladná, ktorá disponuje korbou a najviac sa podobná na traktor. Kabína pre šoféra a spolujazdca je krytá, nákladná korba dostatočne veľká a dá sa sklopiť. V ostatnom vám nákladná štvorkolka plne nahradí úžitkový model.