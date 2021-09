Keď je vonku +30 °C, obloha sa zmení z jasne modrej na belavú, podobnú vyblednutej rifľovine a ani otvorené okná neprinášajú toľko vítané osvieženie. Jediná vec, ktorá môže aj v takom počasí utešiť, je skutočnosť, že na Zemi existujú miesta, kde je teplota +30 °C vnímaná ako vítaný chlad. 5 najhorúcejších miest na celej Zemi nájdete nižšie. Sú to miesta, ktoré spôsobujú pot na tvári už len pri čítaní si o nich.

1. Dašt-e Lút

Ak bolo predtým kalifornské Údolie smrti (+ 56,7 °C) bezpodmienečne považované za držiteľa teplotného rekordu, potom bolo vďaka najnovším údajom z meteorologických satelitov možné určiť miesto, kde sa na vrchole leta pôda zahrieva takmer na + 81 °C. Je to je púšť Dašt-e Lút v Iráne, v našich končinách známa aj v skrátenom mene Lút. Extrémne teplo, ktoré tu vzniká je spôsobené aj umiestnením púšte pozdĺž hrebeňov, ktoré zachytávajú horúci vzduch nad dunami, najmä na miestach pokrytých tmavými sopečnými skalami. Krajina Dašt-e Lút pripomína fotografie z povrchu Marsu, nič tam nerastie a nikto tam nežije. Za uvedených podmienok sa tomu ani nedá čudovať.

2. Sonora

Sonora je piesočnato-skalnatá púšť, ktorá sa nachádza v oblasti americko-mexických hraníc. Názov púšte sa stal známym po celom svete vďaka knihám Carlosa Castanedu „The Teachings of Don Juan “ (Učenie Dona Juana) a ďalších, ktoré sa odohrávajú v púšti Sonora. Ak vezmeme do úvahy, že sa tam povrch zahrieva miestami až na + 80 °C, všetky paranormálne javy popísané Castanedom v knihách nie sú prekvapujúce. V strede púšte je mesto Phoenix, kde viac ako 80 dní v roku, od konca júna do septembra, priemerná denná teplota vzduchu presahuje + 30 °C a denná teplota (priemerné maximum) je asi + 39 °C až 41 °C. Absolútne maximum je + 50 °C a bolo v meste zaregistrované 26. júna 1990.

3. Horiace hory

Toto je jedno z najhorúcejších miest na svete, ktoré sa nachádza v horskom systéme Tien Shan v autonómnej oblasti Sin-ťiang Ujgur (Čína). Tieto hory dostali svoje meno kvôli prítomnosti roklín, ktoré odkrývajú červený pieskovec, ktorý vyzerá ako plameň. Satelit NASA zaznamenal v tejto oblasti maximálnu teplotu + 66,8 °C. Na úpätí hôr sa nachádza mesto Turpan / Gaochang, známe svojou dávnou históriou. Mesto, ako už asi tušíte, je veľmi horúce. Je to nielen najhorúcejšie miesto v Číne, ale aj jedna z najhorúcejších a najsuchších oblastí na Zemi. Letná maximálna teplota je + 49 °С v tieni a navyše sú tu pravidelné piesočné búrky.

4. Údolie smrti

Údolie smrti v Amerike je druhou najhorúcejšou púšťou na svete. Už 10. júla 1913 bola zaznamenaná najvyššia teplota vzduchu na západnej pologuli + 56,7 °C. Zrážky sú tu asi 5 mm za rok, aj keď sa príležitostne vyskytujú dokonca povodne. Priemerná maximálna teplota v júli dosahuje 46 °C, v noci klesá na 30 °C až 31 °C. Údolie smrti je zároveň národným parkom, ktorý láka turistov z celého sveta. Túto púšť milujú aj filmári. Natáčali sa tu scény pre viaceré seriály ako napríklad televízny seriál „Dni v údolí smrti“ alebo filmy. Najznámejšie z tejto oblasti sú scény z marťanskej krajiny pre film „Robinson Crusoe na Marse“, scény z filmu „Zabriskie Point“, dokonca niekoľko scén tu bolo natočených aj pre film „Hviezdne vojny Epizóda IV: Nová nádej “. A to je len pár príkladov z mnohých.

5. Kebili

Oázy sú často miestom úniku pred teplom, ale to neplatí v tomto prípade. Kebili sa nachádza v centre Tuniska, kde maximálna teplota vystúpila na + 55 °C. Existuje dôkaz, že mesto Kebili bolo osídlené už pred 20 000 rokmi. Nachádza sa tu soľné jazero Šot al-Džaríd, ktoré je najväčšie v celej Sahare, uvádza sa rozloha až 7000 km2. V lete nádrž takmer vysychá, často sa objavujú strašidelné fatamorgány.