Ak je chladnička neustále plná jedla a pritom sa vám zdá, že tam nič nie je, mali by ste svoje návyky premyslieť a prehodnotiť. Múdra organizácia skladovania potravín nielenže predĺži trvanlivosť vašich potravín, ale tiež vám pomôže urobiť zdravšie rozhodnutia. Ak je v dome vždy čerstvá zelenina a ovocie, túžba jesť niečo škodlivé bude oveľa menšia. Týchto päť rád pomôže udržať chuť a zdravosť potravín dlhšie.

Kontajnery a jednotlivé balenia

Ak skladujete potraviny spoločne, a dokonca aj bez obalov, môžu sa rýchlejšie kaziť. Akonáhle jedno jablko alebo paradajka začne hniť, baktérie sa okamžite rozšíria do susedného ovocia a zeleniny. Navyše, takto sa miešajú vône a chladnička zapácha.

Tento problém môžete vyriešiť pomocou špeciálnych kontajnerov. Dnes obchody ponúkajú veľký výber: plast, sklo a dokonca aj drevené. Vhodné sú aj vrecká na zips. Zaberajú menej miesta ako kontajnery a sú lacnejšie.Niektoré potraviny by však nemali byť skladované vo vreciach. Mäso, kura, rybu a syr je najlepšie vložiť do nádob alebo zabaliť do fólie.

Zelenina a ovocie spolu s papierom

Veľa zeleniny a ovocia rýchlo zhnije v chladničke. Je to spôsobené zvýšenou úrovňou vlhkosti, pretože nie všetky chladničky poskytujú špeciálnu oblasť na skladovanie týchto výrobkov. Preto, aby ste predĺžili ich čerstvosť, môžete na ne položiť papierové obrúsky, alebo dokonca uložiť bylinky alebo dať zeleninu a ovocie do papierových vrecúšok. Absorbujú kondenzát a zabraňujú hromadeniu vlhkosti.Tiež by mala byť zelenina a ovocie, pokiaľ je to možné, skladované oddelene. Mnoho druhov ovocia (jablká, hrušky, broskyne atď.) emituje etylénový plyn, ktorý urýchľuje znehodnocovanie zeleniny. Citlivá je naň najmä mrkva, brokolica, špargľa a šalát.

Oddelené oblasti pre rôzne výrobky

Málokto si uvedomuje, že teplota v chladničke je odlišná a že pre rôzne výrobky sú k dispozícii rôzne zóny. Najteplejším miestom sú dvere chladničky. Aj keď niektorí tu zvyknú skladovať mlieko a kyslú smotanu, je lepšie to nerobiť. Nechajte dvere pre šťavy, omáčky, džemy a konzervy – na to, aby zostali čerstvé, nepotrebujú obzvlášť nízku teplotu.

Horné police sú tiež dostatočne teplé. Tu skladujete potraviny pripravené na konzumáciu – napríklad maslo alebo jogurty – a zvyšky varených jedál. Stredné police sú vhodné na mlieko, tvaroh, syry a vajíčka. Spodné police sú zvyčajne najchladnejšie: je lepšie tu skladovať mäso, ryby, kura a iné rýchlo sa kaziace potraviny, ale musia byť zabalené.Mnoho moderných chladničiek je navyše vybavených takzvanou nulovou zónou. Je špeciálne navrhnutá na skladovanie ovocia, zeleniny, byliniek a čerstvých byliniek.

Pravidelná „revízia“ a čistenie

Ak dávate prednosť nákupu potravín na budúce použitie a napĺňate chladničku napríklad raz za týždeň, oplatí sa pravidelne vykonávať „revíziu“. Skontrolujte nielen dátum spotreby, ale aj stav jedla: niekedy sa môže pokaziť, aj keď dátum na obale naznačuje niečo iné.

Nezabudnite tiež poriadne umyť chladničku. Jedlo tak zostane dlhšie čerstvé a samotné zariadenie lepšie udrží teplotu a spotrebuje menej energie.

Nepatrí do chladničky

Zdá sa, že trvanlivosť akýchkoľvek potravín sa zvyšuje, ak ich skladujete v chladničke. Nie je to však celkom pravda. Niektoré naopak uchovávajú svoju chuť a čerstvosť lepšie, keď sa uchovávajú pri izbovej teplote. Patria sem zemiaky, vodné melóny, melóny, cesnak, cibuľa, ale aj čokoláda, čaj a káva. Okrem toho je možné jablká a nezrelé ovocie skladovať bez chladničky – takže môžu po nákupe dozrieť.