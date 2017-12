Možno sa už dlhšie rozhliadate po stenách svojho domova a uvažujete, že je to akési mdlé. Niekedy nestačí vlastniť ten najmodernejší nábytok a steny ozdobiť výraznými farbami. Ak už dlhšie túžite po zmene, štýl vášho domova sa dá zmeniť v priebehu pár minút a bez väčšieho neporiadku. Stačí natrafiť na vhodné tapety.

Moderné tapety znesú vlhkosť

Pre tapety sa zvyčajne rozhodujeme z viacerých dôvodov. Niekedy je napríklad oveľa jednoduchšie kúpiť si tri rolky a nalepiť ich na stenu ako si dať namiešať farbu snov, zaplatiť za ňu balík a ešte mať doma dva dni neporiadok z maľovania. Okrem toho, že s tapetami môžeme pri rekonštrukcii bývania nemálo ušetriť a ich aplikáciu zvládneme hravo aj sami, lákajú nás aj svojimi vlastnosťami. Moderné tapety na stenu sa totiž vyrábajú tak, aby pod nimi stena vedela dýchať a nevznikali pod ňou nepekné fľaky alebo plesne. Možno ich aplikovať úplne všade, dokonca i na vlhké miesta. Týka sa to najmä vinylových tapiet, no i niektorých vliesových, ktorých povrch je pripravený znášať paru alebo pretieranie mokrou handričkou. Ak teda netušíte, čo si dať na protiľahlú stenu k sporáku, ktorá je sústavne ofŕkaná jedlom a horúcim olejom, vyskúšajte na stenu nalepiť tapetu! Lepte ju horizontálne alebo vertikálne, dokonca ňou nemusíte prikryť ani celú stenu. Určite sa ale zamerajte na miesta, ktoré potrebujete ochrániť pred fľakmi, resp. ktoré sa špinia najviac. Umývateľné vliesové a vinylové tapety v kuchyni nie sú ničím výnimočné a v mnohých prípadoch vyzerajú lepšie ako tatranský profil alebo obklad.

Tapety a stena

Mnohí si myslia, že tapetou prekryjú popraskané steny a nerovnosti. Opak je však pravdou. Možno to tak bolo kedysi, ale dnes výrobcovia tapiet odporúčajú pod tapety stierku – teda hladkú stenu. Výhodou je, že novostavby majú už v štandarde vystierkované steny. Samozrejme, že sa tapeta dá nalepiť aj na stenu namaľovanú, musíte však počítať s tým, že sa vám tapety môžu po čase odliepať, prípadne bude cez tapetu vidieť nerovnosti. Aplikáciu tapiet je najlepšie zveriť do rúk skúsených tapetárov. Tí odvážnejší to môžu skúsiť aj sami. Vinylové tapety sú pevné a odolné voči vode ale môžu vás trocha potrápiť pri lepení. Keďže sú tvrdšie, pri lepení strávite trocha viac času, výsledok však vždy stojí za to. Rolka vliesových tapiet pôsobí na pocit oveľa ľahšia a jednu rolku dokážete nalepiť už v priebehu polhodinky. Ak budete o pár rokov svoje dielo strhávať, nemusíte sa báť ani poškodenia steny, ani znehodnotenia tapety. Tapety vliesové alebo na vinylové na vliesovom podklade sa odlepujú v kuse a jednoducho. Ponuka tapiet je bohatá a široká. Vyberie si každý. V súčasnosti veľmi efektne pôsobia tapety prírodného zjavu – drevo, kameň, kov. Ak navyše nesú známky falošnej ošarpanosti, nejaký ten fliačik na nich zaiste zanikne. Moderné tapety často nájdete aj v metalickom prevedení, avšak najlepšie vyniknú v priestoroch, kam dopadá veľa svetla, v zle osvetlených miestnostiach alebo v izbách bez priameho slnečného svetla môžu pôsobiť dosť tmavo. Tapety smelo nalepte aj do celého bytu, každá miestnosť môže niesť vďaka moderným vzorom svojský štýl. Dajte si však pozor, aby farebne ladili k vašim stenám a doplnkom.