Hovorí sa: „Hosť do domu, Boh do domu.“ Máte ho ale kam uložiť? V bytoch obvykle hostia končia v obývačke na rozkladacej pohovke, niekedy u detí v detskej izbe. Ak však máte rodinný dom, mali by ste už pri plánovaní dispozície domu myslieť na to, akou užitočnou je hosťovská miestnosť.

Návštevy sa nevyhnú nikomu. A nech už ide o akokoľvek obľúbenú osobu či osoby, ak kvôli nej musíme dlhodobo meniť svoje zvyky, či sa pripravovať o súkromie, začne nám to vadiť. Ak nie nám, tak iným členom rodiny. Myslite na to a vytvorte pre hostí perfektnú hosťovskú.

Ako na hosťovskú izbu?

Hosťovská izba nemá byť vašim skladiskom, kam sa pridá ešte jedna posteľ na prespanie hostí. Malo by ísť o miestnosť, ktorá vás reprezentuje a vytvára pohodlie pre hostí. Nielen vtedy, keď sa rozhodnú prespať na jednu noc, ale aj keď u vás zostanú týždeň, či trebárs celé leto. Staré mamy, sestry, nevlastné deti, ale aj vaše deti potom, čo už sa trvalo odsťahovali z domu, sa určite sem tam objavia a zdržia sa dlhšie. Doprajte im pohodlie v originálne a prakticky zariadenej hosťovskej izbe. Ako by mala hosťovská izba vypadať a čím by mala byť zariadená? Skúste to urobiť lepšie než hotely.

Posteľ a skriňa sú do hosťovskej izby samozrejmosťou, ale len s týmto nábytkom si nevystačíte. Hostia ocenia taktiež pracovný stôl. Dnes je bežné, že si každý nosí s sebou notebook, či sa trebárs na dovolenke u vás venuje nejakým svojim koníčkom. Pokiaľ je miestnosť priestornejšia pridajte aj pohodlné kreslo či praktický konferenčný stolík. Určite však nechajte aj dostatok voľného priestoru.

Hosťovská izba zariadená na mieru

Ako hosťovskú obvykle volíme menšiu izbu, niekedy s neštandardnými rozmermi. Často nie je dobrou voľbou bežný nábytok. Ideálnejšia je hosťovská izba na mieru. Oceníte to vy, pretože budete mať kam odkladať periny a posteľnú bielizeň pre návštevy, ale aj hostia. Zariadenie do hosťovskej izby vám na mieru navrhne a vyrobí WSD – Wood Style Design.