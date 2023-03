Slovensko má veľké zásoby podzemnej vody a na svojom území má okolo 1600 rôznych minerálnych prameňov a termálnych vôd. Slovenské minerálne vody, ktorých je naozaj veľké množstvo, zaraďujú Slovensko medzi najvýznamnejšie štáty sveta v tejto oblasti. Minerálky sú dôležitým zdrojom príjmu tekutín pre zdravých ľudí i tých, ktorí trpia rôznymi ochoreniami. Uznaných je 23 minerálnych prameňov, ktoré majú potvrdené blahodárne účinky na organizmus. Minerálne vody sa tak už dávno stali súčasťou nášho života. Slovenské minerálky nemusíme hľadať len v obchodoch, často sú súčasťou kúpeľných zariadení.

Slovenské minerálky

O prírodnej minerálnej vode môžeme hovoriť, ak má na jeden liter aspoň jeden gram tuhých rozpustných látok. Slovenské minerálky obsahujú sodík, vápnik, draslík, alebo horčík. Nie každý prameň slovenskej minerálnej vody je určený na pitie. Zdravú vodu nájdeme na pultoch rôznych obchodných reťazcov. Okrem mnohých zdraviu prospešných účinkov sa líšia nielen svojim zložením, ale aj chuťou. Niektoré chutia kyslasto, iné sú skôr zásadité, poniektoré nám vôbec nevoňajú. Mezi najznámejšie slovenské minerálne vody patrí Fatra, Baldovská, Budiš, Sulinka, Cigeľka, Mitická, Santovka, Slatina, Salvator a Gemerka.

Zdravá voda v obchodoch

Prírodné minerálne stolové vody

Deti a ľudia s chronickými ochoreniami by nemali piť sýtené minerálne vody. Voda s obsahom oxidu uhličitého nie je vhodná pre dojčatá, malé deti, diabetikov so sklonom k acidóze. Pozor by si mali dať aj pacienti s ochorením srdca, gastritídou, či vredovým ochorením žalúdka. Preto si treba na etikete fliaš vždy pozorne prečítať údaje o obsahu celkových rozpustných tuhých látok. Zdravé vody s vyšším obsahom týchto látok by sa nemali piť denne a už vôbec nie vo veľkých množstvách. Na každodennú konzumáciu sú vhodné tzv. stolové vody, ktoré sú výborným základom pre pitný režim. Medzi stolové vody patrí napríklad Bonaqua, Lucka, Rajec, či Zlatá studňa. Myslite však na to, že aj stolové vody je vhodné striedať, a to minimálne raz týždenne.

Liečivé vody

Minerálne vody s výrazným liečivým účinkom je možné kúpiť v niektorých potravinách alebo aj v lekárňach. Ich liečivý účinok je preukázateľný a ich používanie je nutné konzultovať s odborníkom. Ich chuť je pre vysoký obsah minerálov menej príjemná a nie je vhodné vypiť viac ako jeden, max. dva poháre denne. Medzi tieto liečivé minerálky patrí napríklad Cigeľka, Fatra Extra Liečivá a Korytnica. Liečivé vody nie sú určené na to, aby nahradili pitný režim. Mnohé slovenské minerálne vody boli v minulosti súčasťou kúpeľných komplexov, žiaľ, mnohé z nich dnes už neexistujú.

Slovenské minerálne vody, to je skutočné tekuté zlato a na Slovensku nenájdete dve identické minerálky. Navzájom sa chuťovo odlišujú, i keď niekedy len jemne a rozličná je aj skladba minerálnych látok, ktoré obsahujú. Každý si preto má možnosť vybrať podľa svojej chuti a aj podľa zdravotných benefitov.