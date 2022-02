Vegánske bistro, street food truck, ázijské reštaurácie, mexická kuchyňa, špeciality z rakúsko-uhorskej monarchie, čoraz populárnejší štýl fusion spájajúci viacero svetových kuchýň, ale aj sushi či gruzínska kuchyňa. Ponuka podnikov, kde sa zákazník dobre naje, sa neustále rozširuje a ich úroveň rastie ruka v ruke so stúpajúcim záujmom zákazníkov o skvelé jedlo. Nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Podľa čoho si však vybrať najlepšiu reštauráciu vo svojom okolí? Oplatí sa sledovať indície. Napríklad tieto.

Sledujte, kde je plno

Každému chutí niečo iné, každý hľadá niečo iné a najmä, každý má iné kritériá. Napriek tomu sa oplatí sledovať obsadenosť podnikov. Ak je reštaurácia v Bratislave či inom meste plná, ide o prvý signál poukazujúci na jej kvalitu. Ľudí do podniku totiž zväčša pritiahne dobrá kuchyňa. Ale i štýlový interiér, dobrá obsluha, férové ceny. Hlavne pri ázijských bistrách sa však hovorí: čím horšie zariadenie podniku vyzerá, tým lepšie tam varia.

Ako už býva zvykom, i v tomto prípade existujú výnimky: napríklad podniky, najmä v historických centrách, cielia na turistov. A často bývajú plné, pritom milovníci dobrého jedla môžu o ich kvalite – v niektorých prípadoch aj oprávnené – pochybovať.

Samozrejme, tiež to platí opačne – ak nie je v podniku nikto, automaticky to neznamená, že sa v ňom dobre nevarí. Možno len včera otvorili, možno sa o ňom ešte nedozvedeli ľudia, možno má špičku návštevnosti inokedy. To, či je bistro v Bratislave plné, alebo prázdne, nám toho dosť napovie, ale neprezradí všetko.

Pýtajte sa ľudí, ktorí milujú dobré jedlo

Najspoľahlivejším riešením, ako nájsť najlepšiu reštauráciu v okolí, je vyskúšať všetky podniky osobne. Vyžaduje si to veľa času, značnú investíciu a tiež mnoho sklamaní. Existuje však urýchľovač tohto procesu: hľadáte najlepšie sushi v Bratislave? Pýtajte sa ľudí vo svojom okolí, ktorých názor na jedlo rešpektujete.

Ďalším spôsobom je sledovať napríklad postrehy food bloggerov na sociálnych sieťach. Práve u nich často môžete natrafiť na zaujímavý tip. Špecialitou dnešnej pandemickej doby sú tzv. dark reštaurácie, teda podniky, ktoré varia iba na donášku jedla. Aj medzi nimi dokážete nájsť skutočné klenoty, neváhajte využiť tiež donášku jedla.

Pomôžu aj sociálne siete

Nazrieť do kuchyne toho-ktorého podniku pomôžu aj sociálne siete. Pri skutočných gastro nadšencoch záujemca uvidí nielen fotky hotového jedla, ale napríklad proces prípravy. Hľadáte skvelú sushi reštauráciu?

Pozrite si profily na sociálnych sieťach, na ktorých môžete nájsť aj to, či skutočne pracujú s tými najčerstvejšími rybami, ako sľubujú. Lebo sushi majster, ktorý si nechá doviezť celého tuniaka, sa tým rád pochváli. Hľadať najlepšiu reštauráciu v okolí je tak trochu detektívna práca – z úlomkov si skladáte mozaiku. Výsledok však za to rozhodne stojí.

Našiel si reštauráciu vo svojom okolí, ktorú by si rád vyskúšal? Využi ultra rýchlu donášku jedla a objednaj si cez foodpanda.sk.