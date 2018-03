Nie, LED žiarovky za vás nevyriešia vaše životné problémy, ale riešia problémy, ktoré ľudstvo trápili dlhé desaťročia, a to nevýhody tradičných halogénových žiaroviek. Ako?

Svieti to a po pár minútach je to tak horúce, že sa toho nemôžete dotknúť rukou, čo je to? No predsa halogénová žiarovka! Áno, presne tá žiarovka, ktorá vám stále svieti v obývačke a vy stále akosi nerozumiete tomu, prečo by ste ju mali meniť za nejaké LED žiarovky. Však skutočnosť, že sa tradičné žiarovky časom zohrejú, nie je žiadnou nevýhodou, teda pokiaľ sa vám žiarovka nevypáli a vy nemusíte niekoľko minút čakať kým vychladne, aby ste ju mohli vyskrutkovať a na jej miesto nasadiť novú. Nuž, problémov to má viacero. Halogénová žiarovka pracuje na jednoduchom princípe – vlákno, ktoré je vnútri, sa prechodom elektrického prúdu rozžiari, keďže má vysoký odpor a prechádza ním vysoký elektrický prúd. Pri takomto princípe fungovania však vznikajú veľké straty v podobe tepla, ktoré sa prejavia na vyššej spotrebe žiarovky. A to len kvôli tomu, že sa veľká časť energie, ktorou žiarovku „kŕmite“, premieňa na teplo, ktoré vôbec nepotrebujete.

Svetlo, nie teplo

Svetlo vyžarujúca dióda. To je preklad skratky LED. Všimli ste si, že sa jedná o svetlo, nie teplo vyžarujúcu diódu? To je hlavný cieľ, ktorý sa snažili LED žiarovky naplniť, teda zabezpečiť vysokú svietivosť s takmer žiadnymi tepelnými stratami. A to sa podarilo, vznikol tak veľmi efektívny zdroj svetla, ktorý má nízku spotrebu elektrickej energie a produkuje minimálne straty. LED žiarovky a LED panely majú dlhú životnosť a získať ich môžete so všetkými ich výhodami voči tradičným žiarovkám za skutočne veľmi dobré ceny. LED panely, LED trubice a LED žiarovky sa dajú využiť ako zdroj svietenia prakticky do akýchkoľvek priestorov, tí akčnejší z nás určite využijú LED reflektory, ktoré môžete využiť na mnohých dobrodružstvách. Tak už dlhšie neotáľajte, vymeňte svoje staré svietidlá za LED!