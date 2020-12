Ideálnym spôsobom, ako v súčasnosti nakupovať darčeky je online prostredníctvom eshopov. Super darčekmi pod Vianočný stromček sú rôzne fotoprodukty a obzvlášť fotokalendáre. Dajú sa vyrobiť rýchlo a dokonalo prispôsobiť tomu, koho chcete obdarovať.

Kalendár podľa predstáv

Nešlo by o obyčajný fotokalendár, aký nájdete v kdejakej predajni, ale o fotokalendár s vlastnými fotografiami. To by bolo prekvapenie pre niekoho z vašich blízkych, ak by od vás dostal fotokalendár, v ktorom by našiel niečo, čo má rád. Napríklad fotografie predstavujúce jeho koníčky, rodinku, obľúbené miesta alebo príťažlivé interiérové vizuály. Určite by sa potešil. Takýto fotokalendár si môžete vytvoriť v HappyFoto.

HappyFoto ponúka až tri rôzne spôsoby, ako si vytvoriť fotokalendár. Môžete využiť online spôsob a to prostredníctvom intuitívneho webu www.happyfoto.sk. Ďalej pomocou programu HappyFoto, ako aj cez novú mobilnú aplikáciu HappyFoto.

ako si vytvoriť fotokalendár. Môžete využiť spôsob a to prostredníctvom intuitívneho webu www.happyfoto.sk. Ďalej pomocou HappyFoto, ako aj cez novú HappyFoto. Nech už si zvolíte akýkoľvek spôsob, pri samotnej výrobe na vás bude čakať veľké množstvo rôznych pozadí, ornamentálnych doplnkov, či klip artov, ktoré si viete upraviť rôznymi nezvyčajnými efektmi.

Unikát medzi fotokalendármi

Pre náročných je tu fotokalendár deLUXE. Jeho výroba prebieha vyvolaním fotochemickou cestou na kvalitný fotopapier Fuji Crystal Archive HD Album. Vďaka tomu sú farby na každom zábere živé a jasné. Tak isto sa na ich povrchu nezachytávajú odtlačky prstov. Doba spracovania sú 3 pracovné dni. Rovnako kvalitným fotokalendárom je fotokalendár zušľachtený lakovaním. Lak na povrchu papiera chráni fotografie pred otlačkami prstov a nečistotami. Kalendár tak zostane počas celého roku ako nový.