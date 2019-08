Internetový bazár nie je len pre maminy, ktoré chcú po deťoch popredať nepotrebné oblečenie či hračky. Ani pre realitných maklérov, ktorý sa jeho prostredníctvom snažia zohnať klientov. Inzercia.sk je dokonca miesto, kde si máte možnosť nájsť prácu.

Práca v zahraničí

Slováci opäť odchádzajú za prácou – do Čiech, do Nemecka, do Rakúska aj trebárs do Veľkej Británie. Aj vy by ste si radi vyrazili do zahraničia zarobiť? Pozrite sa, aká práca v zahraničí sa aktuálne ponúka na už zmienenom inzertnom portále.

Môžete ísť baliť puzzle kúsok od Brna, alebo sa vydať pracovať na farmy do Rakúska, Nemecka, Dánska či Nórska. Práca to nie je ľahká, ale zarobíte si až 3000 €. V Rakúsku hľadajú slušne platených skladníkov, v Nemecku zváračov, remeselníkov na sádrokartóny, či lešenárov. A výška platu? Krásny manažérsky plat až 3 600 € za manuálnu prácu. Kde sa dá ale pracovať v Európe za najlukratívnejšiu ponuku? Jednou z tých najlepších bude napríklad práca vo Švajčiarsku. Stavbárov tu hľadajú za mzdu 5000 € až 6000 €.

Auto z bazáru kupujeme pravidelne – skúste tentokrát online bazár

Priemerný vek automobilu na Slovensku je 13,4 roku. Nielenže si autá dlho nechávame, ale už ich ojazdené aj kupujeme. A prečo nie! Je veľmi sporné, či je menej ekologickým jazdenie starším autom, alebo zbytočná likvidácia funkčných automobilov, ktoré môžu ešte bez problémov slúžiť. Chystáte sa aj vy na nákup staršieho vozidla? Autá na predaj nájdete aj na Inzercia.sk.

Premýšľate, aký automobil kúpiť? Možná vás bude inšpirovať, aké sú najpredávanejšie bazárové autá na Slovensku. Sú to: 1. Škoda Octavia, 2, Škoda Fabia, 3. VW Passat, 4. VW Golf, 5. BMW 3, 6. Audi A4, 7. BMW 5, 8. Škoda Superb, 9. Audi A 6 a 10. Ford Focus. Priemerná cena ojazdeného automobilu je 11 600 € a vek 9,3 roku.

Aká technika na bazáre ešte letí? Asi neprekvapí, že sú to mobilné telefóny

Vybrali ste si vytúžený mobilný telefón, ale odmietate si ho kúpiť za tak vysokú cenu, za ktorú sa predáva nový? Alebo chcete kúpiť mobilný telefón svojmu dieťaťu? V obidvoch prípadoch je ideálnou voľbou bazár mobilov.

Dôvodov, prečo ľudia predávajú svoj starý mobilný telefón, je mnoho. Niekto sa nakoniec rozhodne pre iný model či značku. Iní nastúpia do práce a dostanú firemný telefón s možnosťou súkromného použitia. Dôvodov sa nájde hodne, a predávaných modelov taktiež. Po akých značkách siahnuť? IPhone rozhodne nesklame. Dobrou voľbou je Xiaomi i Huawei. Obľúbenými sú tiež Samsung, Honor, Nokia a One Plus.

Bazárové mobilné telefóny môžu dobre slúžiť ešte mnoho rokov. Vás pritom nákup nového nezruinuje. Malé problémy a poškodenia dokážu vyriešiť špecializované servisy. Náhradné diely na mobilné telefóny sú dostupnými, takže sa nemusíte báť, že si kúpite neopraviteľný telefón.