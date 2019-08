Mnoho ľudí tvrdí, že jazda na elektrickom bicykli je príliš pomalá či nezáživná, no opak je pravdou! Elektro bicykle síce vyzerajú pomerne rovnako ako bežné bicykle, avšak sú dodávané s malým elektrickým motorom, ktorý môžete zapnúť vtedy, ak chcete, aby sa jazda zrýchlila a zároveň aj zjednodušila. Elektrické bicykle taktiež pomáhajú pedálmi, čo oceníte trebárs vtedy, ak vás čaká náročnejšia cesta do kopca. No vedeli ste o tom, že ich bezprostredné benefity sú ukryté ešte hlbšie?

Vplyv elektrických bicyklov na životné prostredie

Ľudia na celej planéte si postupne začínajú uvedomovať vplyv automobilov na životné prostredie, no elektrické bicykle sú jedným z riešení, ktoré pomáhajú chrániť naše životné prostredie. Sú totiž považované za inovatívnu a pohodlnú možnosť pre tých, ktorí sa túžia rýchlo a jednoducho dopraviť z bodu A do bodu B, a to bez toho, aby museli čakať niekoľko minút či hodín v ranných kolónach. Elektro bicykle sú vybavené lítiovými nabíjateľnými batériami, ktoré vám vydržia dve až štyri hodiny bez nabíjania, čo závisí samozrejme od toho, aký typ bicykla máte. Keďže nespaľujú žiadne palivo, elektrické bicykle do atmosféry nevypúšťajú škodlivé plyny ako motorky či osobné automobily.

Zdravie máme len jedno, tak sa oň starajme

Vedeli ste, že elektrické bicykle nie sú určené vyslovene len pre súkromné ​​osoby, ale aj pre firmy, ktoré chcú pozitívne ovplyvniť zdravie svojich zamestnancov? Totiž, denne by sme mali stráviť na čerstvom vzduchu aspoň jednu hodinu, no nie vždy sa nám to podarí. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú elektrobicykle v dnešnej dobe mimoriadne obľúbené a preferované čoraz väčším počtom ľudí, ale aj spoločností.

