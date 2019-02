Snívate o poriadnej garáži pri vašom rodinnom dome, no neviete sa rozhodnúť, aký typ je najlepší? V prvom rade by ste si mali uvedomiť, čo od takejto garáže očakávate a že výber nie je len o dizajne a veľkosti, ale aj o iných dôležitých súčastiach. Ku každému garážovému priestoru patrí aj garážová brána, ktorá musí spĺňať niekoľko základných potrieb. Jednou z nich je ochrana voči cudzím osobám, ktoré by vám mohli spôsobiť škodu na majetku. Ak vám záleží na tom, aby sa k vášmu autu alebo iným veciam nikto nedostal, pri výbere sa zamerajte na bezpečnostné prvky, ktoré sú v dnešnom svete samozrejmosťou. Okrem toho však kvalitná garážová brána musí disponovať aj dobrými tepelnými a izolačnými vlastnosťami, ktorými vás ochráni pred nepriaznivým počasím. Dážď, mráz alebo silný vietor vedia taktiež urobiť veľké škody a preto by ste mali mať svoje veci v bezpečí. Hoci garážová brána musí spĺňať niekoľko požiadaviek, dôležitý je aj dizajn. Ten musí ladiť k celkovému štýlu budovy a to nielen z pohľadu materiálu, ale aj farby.

Ešte predtým, ako si nejakú garážovú bránu objednáte musíte mať jasno v tom, aké rozmery potrebujete. Zmerať ich nie je ťažké a zvládne to každý z vás. V prvom rade si musíte ujasniť, čo všetko chcete v garáži skladovať a ako to tam chcete dostať. V prípade, že vám bude slúžiť ako parkovacie miesto pre auto, riaďte sa jeho rozmermi. Auto zaparkujte na rovnom povrchu, otvorte všetky jeho dvere a kufor. Takto zistíte nielen šírku, ale aj výšku brány, ktorú potrebujete pre pohodlný prechod do garáže. Samozrejme nechať si treba aj nejakú rezervu v prípade, aby ste okolo auta mohli prechádzať. Najlepšie je k rozmerom pripočítať jeden až dva metre, vďaka ktorým nebudete z nijakej strany obmedzovaný. Ak máte jasné rozmery, rozmýšľať môžete aj nad inými dôležitými vecami ako napríklad materiál, prevedenie alebo typ otvárania.

Vo všeobecnosti poznáme základné druhy garážových brán, pričom mimoriadne obľúbenými sú sekcionálne. Ich výhodou je nielen dlhá životnosť a dobrá cenová dostupnosť, ale aj spoľahlivý chod, ktorý uspokojí aj tých najnáročnejších. Samozrejme kvalita výrobku vždy závisí najmä od výrobcu a dodávateľa a preto by ste si aj na to mali dať pozor. Tento typ garážových brán je známy aj svojou eleganciou a univerzálnosťou, kedy sa nimi nedá nič pokaziť. Okrem toho poznáme aj rolovaciu bránu výhodnú z pohľadu parkovania pred ňou. Keďže sa automaticky zroluje, nemusíte auto neustále pri otváraní premiestňovať, čo ocení množstvo ľudí. Takáto brána taktiež nepotrebuje žiadne kovanie na zavesenie, preto pri nej máte dostatok priestoru v okolí stropu. Opakom je výklopná garážová brána, pri ktorej otváraní potrebujete mať dostatok priestoru. Nevýhodou je aj to, že nie sú zateplené, no tento nedostatok sa dá jednoducho vyriešiť nainštalovaním izolačných dosiek. Na výber máte aj posuvnú bránu, ktorej veľkou výhodou je šetrenie potrebného priestoru pod stropom. Vám sa tak naskytne možnosť využitia miesta na odkladanie nepotrebných vecí, ktorých je v každej domácnosti viac než dosť.