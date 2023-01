Možno ste si práve povedali, že však triediť odpad vás učili už v plienkach, no neverili by ste, koľko odpadu sa nájde hodeného v nesprávnom kontajneri. Ak chcete zlepšiť životné prostredie, mali by ste dať na naše rady a odporúčania, ktoré vám prinášame práve v tomto článku.

Viete, ako správne triediť odpad? Ak nie, nevadí. Môžete sa to ešte stále naučiť a rozširovať tak správne triedenie odpadu aj do povedomia ostatných ľudí vo vašom okolí. Je dôležité, aby sa odpad triedil správne, pretože inak sa bude životné prostredie okolo nás len znečisťovať. Okrem iného, vždy môžete využiť aj katalóg odpadov, ktorý vám k správnemu triedeniu rozhodne veľmi pomôže. Poďme sa pozrieť, ako na to!

Farebné označenie kontajnerov

Keď sa povie triedenie odpadu, vo väčšine prípadov ľuďom napadnú farebné kontajnery, čo je veľmi správne. Práva na základe nich by sa totiž odpad mal triediť. Platí, že do zeleného kontajneru ide sklo, do žltého plast, do modrého papier a do sivého alebo čierneho komunálny odpad. V niektorých obciach už existuje aj bio odpad, ktorý môžete tiež využiť. Napríklad, po varení môžete doňho hodiť všetky šupky či zbytky jedla.

Začnite s triedením už doma

Dôležité je, aby ste s triedením odpadu začali už doma. Preto majte vždy viac nádob, ktoré budú rozdelené. Napríklad, jedna bude slúžiť na komunálny odpad, druhá na plast a papier či sklo budete dávať tiež bokom. Uľahčí vám to výrazne prácu a budete tak mať v domácnosti aj väčší prehľad. Okrem iného, vaše deti vďaka tomu tiež naučíte správnemu triedeniu. Starý nábytok či batérie patria do zberného odpadu, kde môžete takýto typ odpadu odovzdať bezplatne, vždy vo svojej obci.

Preto neváhajte a trieďte odpad správne aj vy! Určite to neoľutujete, práve naopak. Budete radi, že ste sa tak rozhodli!