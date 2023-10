5 tipov pre výber dobrej postele

Ruku hore, kto miluje odpočinok, a to hlavne spánok. Predpokladom toho, že budete dobre spať, je výber dobrej postele. Následne nezabudnite ani na kúpu kvalitného matraca a lôžkovín. Dnes si niečo bližšie povieme o tom, ako vybrať dobrú posteľ. Prinášame vám 5 jednoduchých tipov pre kúpu super postele.

1. Veľkosť postele

Zamerajte sa nielen na dĺžku a šírku postele, ale tiež na jej výšku. Posteľ pre jedného by mala mať minimálny rozmer 90 x 200 cm. Posteľ pre dvoch si v šírke vynásobte dvomi, posteľ danej veľkosti by mala byť pre pár dostačujúca. Platí pravidlo, že dĺžka postele musí presahovať vašu výšku o 20 cm. Znamená to, že dlháni si musia kúpiť posteľ v nadštandardnej dĺžke. Výška postele by sa mala začínať nad 50 cm. Seniorom odporúčame výšku nad 60 cm.

2. Materiál postele

Lacnejšie postele sú vyrobené z laminátu. Síce na nich ušetríte, ale novú posteľ budete musieť kúpiť skôr kvôli nižšej odolnosti drevotriesky. Najdlhšie vydržia masívne drevené postele z buka, duba alebo orecha. Veľmi stabilné sú tiež kované postele.

3. Dizajn postele

Niekto preferuje drevený vzhľad a iný hľadá niečo modernejšie. Medzi trendy posledných rokov patria kovové, kované a čalúnené postele. Kované postele sú veľmi stabilné a dlho vydržia. U kovových si dávajte pozor na pevnosť spojov. Čalúnené postele pôsobia robustne a luxusne. Potešia vás kvalitné matrace, ktoré sú súčasťou postele. Matrac čalúnenej postele sa dokonca skladá z troch, na sebe uložených, častí.

4. Časti postele

Okrem materiálu rámu postele si overte ostatné jej časti. Niektoré dostanete už od výrobcu s roštom do postele. Na jednej strane ste odbremenení od hľadania roštu a na druhej môže ísť o menej kvalitný rošt. Kvôli odvetrávaniu matraca a jeho odpruženiu sú vhodné rošty z latiek alebo lamelové rošty. Menšie rozstupy medzi časťami roštu poskytujú matracu lepšiu oporu.

5. Úložný priestor

Čalúnené postele majú vo väčšine prípadov v spodnej časti úložný priestor. Do jeho vnútra sa dostanete odklopením zboku alebo z prednej strany postele. Úložné priestory sú praktické, keďže sa do nich zmestí veľa vecí. Ak vami vybraná posteľ úložné priestory nemá, dajú sa k posteli dokúpiť rôzne boxy a zásuvky.