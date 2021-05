V poslednom čase sa mnoho ľudí začalo viac zaujímať o svoje zdravie. V dnešnom uponáhľanom svete ale nie je vždy ľahké nájsť si čas pre seba a starať sa o svoje zdravie. No ako sa hovorí: „Keď sa chce, všetko ide.“ Máme per vás 5 tipov, ako žiť zdravšie aj keď nestíhate.

1. Jedlo – základ života

Jedlo je pre každého človeka ako palivo. No neznamená to, že by sme mali bez rozmýšľania zjesť všetko, na čo prídeme. Aj stravu je treba si vyberať a prispôsobiť. A pritom to nemusí znamenať, že otočíme o 180 stupňov. Zmeny do jedálničku zaraďujte postupne – chuť na sladké zažeňte ovocím ako je napríklad banán, jablko či pomaranč, slané čipsy zase vymeňte napríklad za oriešky.

Vitamíny a minerálne látky môžete telu dodať aj v podobe doplnkov stravy. Napríklad také aminokyseliny či kreatín na podporu rastu svalovej hmoty sú obľúbené u športovcov aj tých, ktorí chcú schudnúť zopár kíl, keďže sú dobre stráviteľné a sú ideálnym zdrojom energie. Nepúšťajte sa ale po hlave do nákupu všemožných tabletiek, v prvom rade je vždy najlepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý vám odporučí, čo je pre vás vhodné.

2. Doprajte si kvalitný spánok

Spánok naše telo dobije energiou a pripraví nás na ďalší deň. Je preto dôležité, aby sme mali kvalitný a plnohodnotný spánok. V ideálnom prípade spite 7–8 hodín. Dobré je určiť si aj spánkovú rutinu a dodržiavať ju, teda napríklad chodiť spať a prebúdzať sa v rovnaký čas, vyhýbať sa modrému svetlu z počítačov a mobilov minimálne hodinu, ale najlepšie aspoň dve, pred spaním a radšej si niečo čítať alebo počúvať. Spánok nám pomáha regenerovať nielen telo, ale redukuje aj stres, pôsobí na našu náladu aj pamäť. Skúste nabudúce v spálni trochu znížiť teplotu a vytvoriť ozajstnú tmu, uvidíte, že sa vám bude spať omnoho lepšie.

3. Pohybom ku zdraviu

Pohyb je základ a v dnešnej dobe, keď väčšinu dňa presedíme pri počítačoch, je ešte dôležitejší. Počas dňa si preto doprajte aspoň krátku prechádzku, nájdite si čas na cvičenie, obľúbený šport alebo inú aktivitu. Dôležité je, aby vás pohyb bavil. Ak budete akúkoľvek fyzickú aktivitu brať ako nutné zlo, len všetko zhoršíte. Nemusíte nutne chodiť do posilňovne alebo behať len preto, že to začali robiť všetci okolo vás. Skúste bicykel, tanec alebo len ľahkú jogu. Každý pohyb sa počíta.

4. Vytvorte si pravidelný režim

Pravidelnosť sa môže zdať ako prežitok, no opak je pravdou. Sila pravidelnosti má význam nielen pri spánku, ktorý by ste naozaj mali udržiavať v čo najpravidelnejšom režime, ale aj v ďalších oblastiach, ako napríklad ranná rutina pozostávajúca z raňajok, cvičenia či meditácie a očisty. Rituály a návyky nám pomáhajú s výkonom, efektívnosťou a udržujú nás zdravých. A ak pracujete z domu, je pravidelný režim o to dôležitejší, aby ste si vytvorili work-life balans a neprepracovali sa.

5. Snažte sa vyhýbať stresu

Vyhýbať sa stresu sa ľahšie povie než urobí. Ale možné to je. Príliš veľa stresu vedie až k ťažkým depresiám, úzkostiam a ďalším problémom. No nie je stres ako stres. Určitá dávka stresu je zdravá, lebo udržiava telo a myseľ v pozore pred nebezpečím a nabáda nás k výkonom. Dlhodobý chronický stres na druhej strane by ste už mali s niekým konzultovať a naučiť sa ho zvládať. Nestačí starať sa len o svoje telo, ale je potrebné dopriať starostlivosť aj svojej mysli a duši. Pomôže prechádzka, meditácia, dýchacie cvičenie alebo eliminácia stresových faktorov. A nebojte sa obrátiť sa na terapeuta alebo psychológa, dnes už to nie je tabu a ani hanba, práve naopak, je to dôkaz, že vám na sebe záleží, a to je dôležité.