Uvažujete o kúpe elektrobicykla, ale trápia vás mnohé nezodpovedané otázky? Skúsime vám niektoré z nich objasniť. Veď investícia do kvalitného elektrického bicykla nie je nízka, a preto pred jeho kúpou platí pravidlo dôkladného zistenia všetkých dostupných informácií.

Koľko kilometrov najazdím s nabitou batériou?

Elektro bicykle sú poháňané motorom, ktorého zdrojom energie je dobíjacia akumulátorová batéria. Dojazd takéhoto bicykla resp. to, koľko kilometrov na jedno nabitie dokážete prejsť závisí od kapacity batérie. Niektoré elektrické bicykle na jedno nabitie zvládnu bez problémov aj 120 km. Pre vyšší dojazd si zaobstarajte bicykle s kapacitou batérie nad 370 Wh. Nielen kapacita batérie, ale aj štýl jazdy, vaša váha a terén dokážu dojazd bicykla ovplyvniť.

Akú životnosť má batéria v elektrobicykli?

Po vybití batérie je potrebné jej kapacitu navýšiť dobitím. Dobitie batérie trvá približne 7 hodín. Nemusíte sa obávať prílišnej spotreby energie pri nabíjaní. Batéria elektrobicykla „zožerie“ minimum elektrickej energie, a preto je jazda na takomto bicykli veľmi úsporná. Obávať sa nemusíte ani nízkej životnosti batérie. Ak patríte medzi veľmi aktívnych cyklistov, batéria bude pracovať na plný výkon vyše 5 rokov. Po tejto dobe sa zníži dojazd bicykla, ale jazdiť na ňom môžete aj naďalej.

Môžem jazdiť na elektrickom bicykli aj bez pomoci motora?

Elektrobicykel sa okrem motora ničím nelíši od klasického bicykla. Znamená to, že na pohyb na ňom musíte vydať energiu a šliapať do pedálov. Motor vám pomôže v momentoch, keď už nevládzete alebo sa dostanete do náročného terénu. V miernejšom teréne necháte motor oddychovať a ten vás následne nechá oddychovať pri stúpaní do kopca. Výhodou elektrobicyklov je i to, že sa môže vydať celá rodina na celodenný výlet s pocitom, že ho celkom určite fyzicky zvládne.

Je údržba elektrobicykla náročná?

O elektro bicykel sa nemusíte špeciálne starať. Ide o podobný princíp údržby ako pri klasickom bicykli. Po jazde ho musíte vyčistiť vlhkou handričkou, naolejovať reťaz, dotiahnuť skrutky a v prípade potreby dobiť batériu. Pred sezónou si môžete dať všetky komponenty skontrolovať v špecializovaných servisov. Počas zimy nezabudnite batériu dva až tri razy dobiť.

Môžem si vybrať z viacerých typov elektrobicyklov?

Elektrobicykle sa podobne ako klasické bicykle vyrábajú v rôznych modeloch. Vybrať si môžete z pánskych či dámskych bicyklov. Podľa preferovaného štýlu jazdy a terénu sa delia elektro bicykle na horské, trekingové a mestské. Ak si neviete s výberom elektrobicykla poradiť, obráťte sa na skúsených predajcov z e-shopu inSPORTline. Na stránkach internetového obchodu inSPORTline nájdete nielen širokú ponuku elektro bicyklov, ale aj príslušenstvo k nim a športové oblečenie.