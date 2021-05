Aj vás slnečné lúče vytiahli na vzduch prevetrať svojho dvojkolesového tátoša? Myslite pri tom na vhodné moto oblečenie. Vieme, že s vetrom vo vlasoch vníma pokožka tela počasie celkom inak, ako keď sa len vyhrievame na terase pri chladenom nápoji.

Len vy, vaša motorka a super moto oblečenie

Každý druh činnosti si pýta svojský druh oblečenia. V kuchyni využívame zástery, v záhrade a dielni montérky, pri športových aktivitách funkčné športové oblečenie z priedušných materiálov, a inak to nie je ani pri jazde na motorke. Myslíme na to, aby sme ako motorkári zanechali dobrý dojem. Mašinka je v bezchybnom stave, krásne sa ligoce, a naše sebavedomie rastie priamo úmerne s tým, ako sa vieme na jazdu obliecť.

Mnohí si na výbere vhodného moto oblečenia potrpia. Skĺbiť imidž, pohodlie a navyše funkčnosť oblečenia nie je vždy ľahké, ale keď natrafíte na overenú značku, nebude problém sa obliecť do zimy, na jar ani v lete. Kvalitné moto oblečenie nás ochráni pred vetrom, nepriazňami počasia, ale aj vážnymi zraneniami, preto si na jeho výbere treba dať záležať.

Moto oblečenie vhodné na jar

Vonku to žiari slnkom a farbami, a na vašej tvári žiari úsmev. Konečne prišlo to správne počasie, aby ste si mohli opäť zajazdiť pri zelenajúcich sa poliach a lúkach! Na aké účely využívate svoju motorku? Kým niekto to rád divoké a blatisté, iný si rád zachováva motorku aj moto oblečenie čisté, aby si mohol odskočiť do obchodu či na pivo… Športového i elegantného motorkárskeho ducha ľahko vyjadríte aj pomocou moto oblečenia.

Svieže, veselé farby či elegantné čierne, všetky oblečeniu pristanú. S teplými jarnými lúčmi sa už môžete vzdať termobielizne a zateplených častí odevov a prejsť na čosi vzdušnejšie. Stále sú vhodné elastické funkčné kombinézy a ľadvinové pásy, ktoré vás ochránia pred nepríjemnými bolesťami krížov. Hrubé moto nohavice a bundy zameňte za tenšie, avšak myslite na chrániče končatín. Moto oblečenie síce obsahuje reflexné prvky, avšak nikdy nie je na škodu sa nimi ozdobiť ešte viac, zvlášť ak sa zo svojich potuliek často vraciate až za tmy.

Pokiaľ si na motorku sadnete, aj keby traktory padali, dobrý ochranný štít vám ponúkne nepremokavú moto kombinézu vhodné do dažďa. Vieme, ako nepríjemne dokážu prekvapiť voňavé jarné dažde.

Aj dámam to na motorke pristane

Zo širokej ponuky moto oblečenia si vyberú rovnako muži, ako aj ženy. Nielen farby, ale aj strihy a materiály dopomôžu k tomu správnemu motorkárskemu imidžu. Inak vyzerá textilná bunda či nohavice a inak kožená. Doplňte k nim ladiacu moto obuv, rukavice, kuklu, prilbu, chrániče a efekt bude dokonalý. Imidž motorkára na jar posilníte štýlovými ruksakmi či funkčnými značkovými moto tričkami. Tak bude každý už pri prvom pohľade na vás vedieť, že ste motorkár celým srdcom.

Zdroj obrázka: pixabay.com