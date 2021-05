Väčšina našincov pozná vodné skútre predovšetkým z letných dovoleniek. Vodné skútre predsa patria neodmysliteľne k letu, vodným radovánkam a k adrenalínovej zábave. Na Slovensku ich nie je vidieť až tak často kvôli prísnej legislatíve. Napriek tomu odporúčame, nielen nadšencom vodných športov, zaobstarať si jednu silnú mašinku.

Vodné skútre nie sú pre každého

Riadiť vodný skúter môžu len osoby staršie ako 18 rokov. Na ovládanie tohto plavidla však nestačí len vodičský preukaz ako napríklad pre štvorkolky. Na to, aby ste mohli riadiť vodný skúter, musíte absolvovať trojdňový kurz. Na konci kurzu dostanete osvedčenie resp. preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla. Tieto osvedčenia sa delia na tri kategórie. Malé plavidlá do dvadsať koní majú kategóriu A, vodný skúter patrí do kategórie B, kategória C je určená pre plachetnice a D pre vznášadlá. Keď budete mať preukaz v rukách, nič vám nebráni kúpiť si jeden šikovný skútrik. Medzi najviac preferované značky patria momentálne skútre Sea-Doo, ktoré sa vyrábajú vo viacerých verziách.

Skúter Sea-Doo vie príjemne prekvapiť

Výrobcovia značky Sea-Doo mysleli naozaj na každého. Modely sa snažili prispôsobiť pre individuálnych jazdcov, rodiny a dokonca pre rybárov. Verzia Sea-Doo Fish PRO je pre rybárov dokonalý dopravný prostriedok, v mnohých ohľadoch multifunkčný. Vodné skútre Sea-Doo Fish PRO disponujú vychytávkami, ktoré rybárom dodajú maximálny komfort. Na tomto modely nechýbajú držiaky na rybárske prúty a ani dostatočne veľká chladnička. Chladnička sa dá zo skútra vybrať a využívať pri rybolove na súši. Okrem toho je tento typ vodného skútra obohatený o navigáciu a senzory na vyhľadávanie rýb. Rýchlosť Sea-Doo Fish PRO má deväť úrovní. Nádrž s objemom 15 litrov umožňuje i dlhšiu jazdu. Tento skúter je dostatočne stabilný a priestranný. Pomocou malých úprav z neho vytvoríte plavidlo pre tri osoby.

Niečo pre rodiny i nadšencov vodných športov

Z variácií vodných skútrov by sme radi spomenuli ešte dva modely. Model Sea-Doo GTI nie je žiadny trpaslík. Je stvorený pre dlhšie rodinné jazdy. Vďaka väčšiemu úložnému priestoru si so sebou môžete zobrať všetko potrebné na piknik a nižšia spotreba vám umožní preskúmať vzdialenejšie pobrežie vodného toku. Maximálna rýchlosť tohto obra je 84 km/h. Čoraz obľúbenejšie sú rôzne vodné pomôcky, ktoré sa dajú pripevniť k vodnému skútru Sea-Doo Wake PRO 230. K modelu Wake PRO 230 môžete pripevniť vodné lyže alebo wakeboard. Vyjašiť sa na lyžiach vám umožní motor Rotax 1500 HO ACETM s výkonom 230 koní, ktorý dosahuje rýchlosť vyše 100 km/h.