Počas leta i v zime sa v správach neustále objavujú informácie o zranených turistoch, ktorí v horách podcenili svoje sily a neriadili sa pravidlami pre pobyt v lese. Dokonca aj obyčajná túra po vyznačenej horskej cestičke môže skončiť tragicky – napríklad v prípade, že vás zastihne zlé počasie. Nechceme vás však strašiť, pretože turistika patrí k zdravým športom, ktoré prospievajú telu i psychike. Stačí, aby ste sa v horách riadili týmito 5 pravidlami a riziká vám nebudú hroziť.

1. Sledovanie počasia a vytýčenie trasy

V úvode sme spomínali, že aj jednoduchý terén sa stane nebezpečným, keď vás prekvapí prívalový dážď. Preto sa nenechajte prekvapiť a sledujte predpoveď počasia. Na zmeny počasia buďte pripravení, záleží hlavne na obuvi. Turistické topánky nesmú chýbať na chodidlách žiadneho turistu. Okrem toho pred turistickou výpravou preverte aktuálne informácie na stránkach horskej záchrannej služby. Nevydajte sa na túru len tak, ale vytýčte si trasu, ktorej sa držte. Počas prvých túr si prejdite len označené chodníky a známejšie miesta, kde je väčší pohyb ľudí.

2. Vhodný turistický výstroj

Nielen turistická obuv je pre túlanie sa v lese dôležitá. Ak by ste niekde uviazli, budete ďakovať všetkým svätým, že ste si do batohu pribalili termo oblečenie alebo pláštenku. V daždivom počasí vám práve pláštenka a pánska či dámska turistická obuv dokážu ochrániť zdravie. Turistická obuv je totiž nepremokavá a vodovzdorná. Zároveň sú topánky pre turistov bezpečné aj na šmykľavom teréne. Veľmi praktickou pomôckou sú trekingové palice, ktoré dodajú stabilitu počas výstupov. Hodiť sa vám bude aj malá lekárnička alebo balíček prvej pomoci.

3. Dajte o sebe vedieť

Ideálne je, keď sa vyberiete do hôr vo dvojici a ešte lepšie v trojici. V prípade núdze môže jeden z vás zostať pri zranenom a druhý privolať pomoc. No aj turistika v skupine má svoje pravidlá. Vždy by ste mali dať vedieť rodine alebo známym, kam presne idete a kedy sa približne vrátite. Ak ste ubytovaní v hoteli, dajte o sebe vedieť tiež na recepcii.

4. Nepreceňujte svoje sily

Mnohí návštevníci hôr doplatili na to, že precenili svoje sily. Únava môže znamenať, že nezdvihnete dostatočne vysoko nohu a spadnete na zem. Nielen únava je nebezpečná. Začiatočníci by nemali chodiť na vysokohorskú turistiku. Pre začiatočníkov nie sú určené ani celodenné túry. V prípade zhoršujúceho sa počasia ihneď ukončite výlet a vráťte sa domov.

5. Uzavrite poistenie do hôr

Viete, že výjazd horskej služby je platený? Pri vážnejších zraneniach môže ísť o tisíce eur. Transport vrtuľníkom alebo niekoľkohodinové hľadanie nezvestného sa pohybuje rádovo od 4000 eur vyššie. V zahraničí môže ísť o niekoľkonásobne vyššie sumy. Buďte pripravení na všetko a pred turistikou sa poistite.