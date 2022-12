O mesiac tu máme nový rok, ktorý pre mnohých ľudí môže znamenať významné zmeny v oblasti pracovného života. Práve nový rok je veľkou výzvou k novým začiatkom, a preto v mesiacoch január a február vzniká veľa živností a eseročiek. Aj vaše plány sa uberajú smerom k podnikaniu? V čom sa oplatí podnikať v roku 2023?

1. IT sektor

IT sektor je dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím, ktoré bude hrať prím na pracovnom a podnikateľskom trhu dlhé roky. IT technikom sa nedokážete stať zo dňa na deň, ale existujú kurzy a večerné školy, ktoré vás do problematiky softvéru a jeho vývoja uvedú. Ako IT technik si môžete založiť živnosť. V prípade, že chcete vyvíjať a predávať programy či aplikácie, na rad prichádza založenie s.r.o..

2. Online marketing

Reklama sa už dávno preniesla z papierových letákov na internet. Vytváranie marketingových stratégií a tvorba reklamy na weboch je rýchle sa vyvíjajúcim podnikateľským odvetvím. Analýza stránok a snaha o ich zobrazovanie na prvých priečkach vo vyhľadávačoch je behom na dlhú trať. A dopyt po týchto službách raketovo rastie. Založenie s.r.o. ako marketingová agentúra je skvelý nápad.

3. Upratovacie služby

Upratovacích služieb a agentúr je síce na trhu veľa, ale ak sa niečím odlíšite a vybudujete si dobré meno, nebudete mať o prácu núdzu. Nie je to o tom, že by ľudia zleniveli, ale o tom, že nemajú časť. Preto nielen firmy hľadajú niekoho, kto im uprace kancelárie. Majitelia väčších domov privítajú šikovné ruky, pod ktorými sa ich dom zmení na vyblýskané kráľovstvo. Kompletné upratovacie služby od čistenia cez pranie až po žehlenie sú veľmi žiadané. Ako majiteľ agentúru by ste mali vlastniť eseročku. Nemusíte ju zakladať, variantom je kúpa existujúcej ready made s.r.o..

4. Online služby z domu

Sféra online služieb, ktoré sa dajú robiť z domu, je obrovská. O prácu nebudete mať núdzu ako operátor call centra, copywriter, content manager alebo virtuálna asistentka. Objednať si uvedené služby len na jeden projekt alebo na niekoľko dní v týždni sa veľkým firmám oplatí oveľa viac, ako držať zamestnanca po celý rok. Na všetky menované činnosti vám stačí otvorenie živnosti.

5. Opatrovateľské služby

Miest v domoch seniorov je nedostatok, a preto mnohé rodiny hľadajú iný spôsob, ako sa postarať o starých rodičov. Veľmi pohodlné pre seniorov je opatrovanie priamo v ich byte. Súkromné opatrovateľské služby majú plné ruky práce a dá sa predpokladať, že záujem o opatrovanie bude z roka na rok vyšší.