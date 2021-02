Každoročne je január mesiacom zliav. V plnom prúde bývajú zimné výpredaje. Tento rok sa museli presunúť na internet a prichádzajú trochu pozdejšie než tradične. Najlepší prehľad o tom, kde sa čo vypredáva a za koľko , nájdete na Kuponovnik.sk.

Tento výnimočný projekt nám pomáha šetriť na nákupoch. Nevravte, že ste to už neurobili. Máte v košíku nákup, ale stále vám to nedá. Tak sa pozriete na www.kuponovnik.sk, či nemôžem uplatniť nejakú zľavu. Veď stránka košíku v online obchode to na mňa doslova kričí: „Vlož zľavový kód.“ Kto by nakupoval drahšie než musí? Kuponovnik.sk ponúka prehľadne kupóny do veľkej časti online obchodov. Obvykle ide o zľavy na nákup, niekedy na konkrétnu skupinu tovaru, vyhľadávaným bonusom býva kupón na dopravu bez ceny poštovného. Nájdete tu ale aj špeciálne zľavové kupóny, ktoré inde nenájdete a sú dôkazom úzkej spolupráce medzi konkrétnym e-shopom a portálom s prehľadom zľavových kódov a kupónov.

Vyplatia sa ešte zimné výpredaje módy?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že zimné výpredaje nie sú iba o zimnom oblečení. Často sa ponúkajú totálne výpredaje minuloročných kolekcií jar/leto. A toto obdobie nás čo nevidieť čaká. Takže prečo sa už na novú jarnú a letnú sezónu 2021 nepripraviť? Plavky tenisky, bežná letná móda – verte, že nič z toho nestihlo za tých mesiacov vyjsť z módy. Jediným problémom býva, že už bývajú prebraté najžiadanejšie veľkosti, niekedy tiež naopak hraničné veľkosti – tie najmenšie a aj tie najväčšie. Na druhú stranu, ak nájdeme naše číslo, obvykle nakúpime za zlomok pôvodnej ceny.

Pozde nie je ani na zimnú módu

Stále máme pred sebou viac ako polovicu zimu. A aj keby nie! Zimná móda býva voľnejšia a ležérnejšia. Ak si kupujeme oblečenie s vôľou, nemusíme sa báť, že do neho do nasledujúcej sezóny priberieme. Zimní oblečenie býva najdrahšie. Bundy, kabáty, oblečenie na lyže, zimné topánky – to všetko je pomerne drahé a posezónne výpredaje nám umožnia sa obliecť lacnejšie a kvalitnejšie. Že tieto veci skončia zanedlho v skrini a minimálne šesť mesiacov ich nevytiahnete? A komu to vadí, keď nám potom vydržia trebárs aj viac ako desať sezón?

Posezónne výpredaje sú tiež cestou k lacnejším veciam pre deti

Nielen k oblečeniu, ale aj k hračkám. Tie sa po Vianociach vo veľkom vypredávajú. Ak vaša dcéra dostala pod stromček bábiku, teraz je ten pravý čas kúpiť jej k nej detský kočiarik. Nemusíte však deti zasypať hračkami hneď. Nakúpené veci si odložte ako príležitostné darčeky k narodeninám, k sviatkom, za vysvedčenie či MDD. A deti nám radi pomôžu nájsť desiatky ďalších príležitostí, ku ktorým sa ich hodí obdarovať darčekom.

Športové potreby lacnejšie

Čo sa tiež oplatí kúpiť so zľavovým kupónom a kódom za výpredajové ceny, to sú športové potreby. Práve teraz sa vypredávajú aktuálne zimné potreby, ale aj tie letné. Je ten úplne najlepší čas napríklad na kúpu bicykla. Myslite aj na deti. Nielen s bicyklom, ale aj s kolobežkou, inline korčuľami a s ďalšou športovou výbavou. Niektoré športové vybavenou a oblečenie stojí obrovský balík peňazí, pritom medzisezónne nikdy vývoj v športových potrebách neposkočí natoľko, aby sme ľutovali, že sme pár mesiacov nepočkali na nové modely.

Ako najlepšie používať Kuponovnik.sk?

Práve na Kuponovnik.cz začínajte všetky svoje nákupy. Overte si, kto aktuálne ponúka zaujímavé zľavy. Nenechajte sa nalákať len na nízku cenu. Práve zľavový kupón, či doprava zadarmo, vedia s celkovou čiastkou, ktorú máme zaplatiť, poriadne zakývať. Pri nákupoch preto treba využívať a všetky možné zľavy a zvýhodnenie. Na Kuponovnik.sk majú podobu zľavových kupónov či kódov.