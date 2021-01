Komoda je priestranný a praktický kus nábytku, ktorý ponúka veľa možností využitia a zároveň do domácnosti prináša oživenie. Prečo je komoda taká obľúbená?

Ide o univerzálny nábytok, ktorý môže stáť v akejkoľvek miestnosti bytu od spálne cez jedáleň a detskú izbu, až po obývaciu izbu. Aké výhody prináša správna voľba komody?

Komoda je univerzálny nábytok – čím je dobré ju vybaviť?

Každá miestnosť v domácnosti by mala byť vybavená adekvátnym množstvom nábytku pre uloženie oblečenia, hračiek, obuvi, posteľnej bielizne a ďalších predmetov. Pri výbere komody by ste mali premýšľať nad tým, aký úložný systém bude najlepší a na čo bude komoda slúžiť. Komoda by mala mať hlboké, priestranné zásuvky. Aby ste v nich docielili jasne vymedzený priestor, stanovte ho praktickými vnútornými priehradkami.

Široká ponuka komôd ponúka mnoho riešení

V súčasnej dobe výrobcovia ponúkajú komody rôznych tvarov, veľkostí, farieb i prevedení. Nájdete medzi nimi modely, ktoré sa hodia do klasicky ladených interiérov, typy ktoré môžu podčiarknuť štýl industriálnych a moderných interiérov i romantické kúsky. Naša rada znie – stanovte si miestnosť, do ktorej komodu vyberáte a určite si, v akom štýle by sa mala niesť. Je dobré vedieť, či by ste potrebovali aj kombináciu políc a zásuviek.

V obývačke stavte na väčší model, skryje všetko potrebné

Kupujete komodu do obývacej izby? Je dobré staviť na väčšiu veľkosť. Komoda v obývacej izbe nie je len nábytok, má aj ozdobnú funkciu a slúži ako dekorácia. Samozrejme, jej primárnou úlohou je uložiť rôzne drobnosti a predmety, ktoré nemusia byť na očiach. Komoda v obývacej izbe sa najčastejšie používa na ukladanie stolovacích potrieb, textílií alebo spomienkových predmetov. Komoda si jednoducho hravo poradí s uchovaním rôznych nevyhnutností a čím väčšia bude, tým viac toho skryje.

S komodou udržíte doma poriadok

Najmä v detskej izbe sú komody na nezaplatenie. Tí najmenší majú obvykle veľké množstvo oblečenia, ktoré je skladné a ľahko zložiteľné v komodách. Výhodné je na položiť na komody odkladacie boxy na hračky alebo rôzne nápadité detské krabice. Áno, toto riešenie vás zbaví rozhádzaných vecí a neporiadku.

Komody urobia veľkú službu aj v malých priestoroch

Malé komody sú ideálne do malých predsiení a chodieb. Stavte na vyššie a užšie modely, vďaka ktorým ušetríte miesto a získate priestor pre uloženie drobných doplnkov.

Komoda vám urobí v domácnosti naozaj veľkú službu – nájdite si domov ten správny kúsok podľa vašich preferencií!