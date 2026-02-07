Domov / Novinky / Vyberáme darček k narodeninám: čo poteší každého muža?

Vyberáme darček k narodeninám: čo poteší každého muža?

Od
7 februára, 2026
Čo poteší každého muža k narodeninám? Prehľad univerzálnych a overených nápadov.

Ak váš muž tvrdí, že nič nepotrebuje, je to väčšinou signál, že ďalšia vec ho už neosloví. V tejto situácii prichádzajú na rad zážitkové darčeky. Ktoré zo zážitkov potešia každého muža bez rozdielu?

1. Letecký zážitok

Let balónom, vyhliadkový let alebo netradičný let hydroplánom sú darčeky, ktoré sú obľúbenou voľbou ako zážitkový darček pre muža. Nejde o extrémny adrenalín, ale o zmenu perspektívy a prostredia. Práve preto sú letecké zážitky vhodné aj pre mužov, ktorí športové alebo adrenalínové darčeky nevyhľadávajú. Fungujú ako jednorazový, ale výrazný bod narodeninového programu.

2. Spoločné chvíle

Nemáte na partnera čas? Ste v jednom kolobehu a stereotype? V takomto prípade je voľbou darčeky, ktorý patrí medzi zážitkové darčeky pre ženy aj mužov. Spoločné zážitky donesú nový vietor do vášho života a doslova vďaka nim zabijete dve muchy jednou ranou. Výber je len na vás, či zvolíte už spomínané letecké zážitky alebo zájdete na koncert či si zajazdíte na štvorkolkách.

3. Kurz alebo workshop

Existujú muži, ktorí uprednostňujú darčeky s praktickým prínosom. Kurz, workshop alebo školenie má jasný začiatok aj koniec a zároveň hmatateľný výsledok. Práve tento zmysel robí z takýchto zážitkov vhodné darčeky k narodeninám, ktoré nepôsobia samoúčelne a majú praktickú hodnotu.

4. Darček spojený s pohybom

Aktívne darčeky sú univerzálne a fungujú naprieč vekovými kategóriami. Nemusia byť extrémne ani výkonnostné, dôležité je, že sa niečo deje. Pohybový zážitok muži vnímajú ako prirodzený spôsob trávenia času a nie ako darček na efekt. Aj preto sa tento typ darov dlhodobo drží medzi najobľúbenejšími darčekmi k narodeninám. Voľbou pre vás môže byť permanentka do fitka, tréning s profesionálnym trénerom alebo kurz potápania.

5. Kvalitný multitool alebo praktický nástroj

Ak neviete, čo presne vybrať, kvalitný multitool je darček, ktorý muži reálne používajú. Nie je to dekorácia či lapač prachu. Využije ho doma, v aute, na chate, pri športe alebo cestovaní. Dôležité je siahnuť po kvalitnej značke a nie lacnej imitácii.

 

 

viktor fiala

