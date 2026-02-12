Domov / Novinky / 5 automobilov, ktoré sú podľa štatistík najmenej poruchové

5 automobilov, ktoré sú podľa štatistík najmenej poruchové

Od
12 februára, 2026
Spoľahlivé auto šetrí peniaze aj nervy. Rebríček 5 najmenej poruchových vozidiel.

Ak chcete kúpiť auto, ktoré vás nenechá v štichu, pozerajte nielen na výkon či výbavu, ale aj na to, ako spoľahlivé konkrétne modely reálne sú. Spoľahlivosť určite nezaručí dokonalosť, ale minimálna poruchovosť znamená nižšie náklady na údržbu, menej stresu a vyššiu spokojnosť. Tu je 5 automobilov, ktoré sa v aktuálnych štatistikách umiestňujú medzi najspoľahlivejšími.

1. Lexus NX a ďalšie modely Lexus

Lexus patrí pravidelne medzi najspoľahlivejšie značky v nezávislých prieskumoch spoľahlivosti. Podľa štúdie J.D. Power a ďalších hodnotení je Lexus značka s najnižším počtom hlásení porúch po troch rokoch používania. Modely ako Lexus NX, RX či IS sa medzi majiteľmi umiestňujú veľmi vysoko, a to aj v kategóriách komfortu a dlhodobej spokojnosti. Ak si vyberiete Lexus, získate auto, ktoré dokáže rýchlo a bez častých zásahov pracovať roky. Avšak súčiastka ako zimné pneumatiky alebo hliníkové disky vás prídu na balík peňazí.

2. Nissan Sentra / Altima

V prieskume J.D. Power z roku 2025 sa medzi najspoľahlivejšie zaradili aj modely od Nissan, a to konkrétne Sentra v segmente malých áut a Altima v strednej triede. Tieto modely získali veľmi dobré hodnotenia na základe spätnej väzby od majiteľov, ktorí hlásili nižší počet porúch a menej technických problémov v prvých rokoch používania. Ak hľadáte auto s nízkymi prevádzkovými nákladmi a spoľahlivým konštrukčným základom, Nissan Sentra alebo Altima bývajú často odporúčané práve z tohto dôvodu.

3. Toyota RAV4

Hybrid a benzínová verzia Toyoty RAV4 sa vo viacerých nezávislých rebríčkoch umiestňujú veľmi priaznivo. Podľa prieskumu Consumer Reports je Toyota RAV4 jedným z najspoľahlivejších SUV vozidiel na trhu, s nižšou frekvenciou problémov nahlásených majiteľmi vozidiel. RAV4 nie je len populárny model z hľadiska predaja, ale aj z hľadiska nižšej údržby. Ide o dobrú voľbu pre rodinu alebo každodenné jazdy.

4. Toyota Corolla

Toyota Corolla je už dlhodobo považovaná za jednu z technicky najspoľahlivejších áut vôbec a v najnovších hodnoteniach stále figuruje medzi najlepšími modelmi. Štúdie ako J.D. Power a Consumer Reports ju zaraďujú medzi vozidlá s veľmi nízkou mierou porúch po niekoľkých rokoch vlastníctva. Toyota má jednoduchú, nenáročnú konštrukciu s nízkymi nákladmi na údržbu a stabilným výkonom. Nižšie náklady znamenajú, že si môžete kúpiť aj drahšie a nie najlacnejšie pneumatiky.

5. Mercedes-Benz triedy B

Ak sa pozrieme aj na európske štatistiky spoľahlivosti na technických kontrolách (TÜV Report), modely ako Mercedes-Benz triedy B dosahujú veľmi dobré výsledky s nízkou mierou vážnych porúch pri autách vo veku približne 2–3 roky.

 

 

viktor fiala

