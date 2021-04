Veslovací trenažér patrí k obľúbeným prístrojom, ktoré sa nachádzajú v takmer každej posilňovni a fitness centre. Má množstvo výhod. Tie z neho robia toho najlepšieho pomocníka pri budovaní svalovej hmoty a zhadzovania prebytočných kilogramov. Chceli by ste vyskúšať veslovanie aj vy, no neviete, ako na to? Mám pre vás 3 skvelé typy cvikov, ktoré musíte vyskúšať.

Cvik pre rýchlosť

Ak chcete byť rýchlejší a túžite vydávať zo seba, aj pri iných športoch, to najlepšie, je potrebné zlepšiť si kondíciu.

To môžete urobiť tak, že budete cvičiť cviky orientované na rýchlosť.

Intervaly na veslovacom trenažéri vám pomôžu vybudovať potrebné svaly. Nehovoriac o tom, že si zlepšíte techniku a celkovo svoju postavu.

Cvik pre rýchlosť je jednoduchý. Stačí opakovať niekoľko sérií, a to v takýchto kombináciách:

100 metrov veslovania, 30 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

150 metrov veslovania, 45 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

200 metrov veslovania, 60 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

2 minúty oddych

200 metrov veslovania, 60 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

150 metrov veslovania, 45 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

100 metrov veslovania, 30 sekúnd oddychu, opakujte 5-krát

Môžete si všimnúť, že cvičenie sa plynule navyšuje a následne sa po dvoch minútach pauzy znova znižuje.

V prípade, že iba začínate, pokojne opakujte len prvý variant alebo ho kombinujte s druhým.

Cvičenie na trenažéri je náročné, a preto naň musíte ísť postupne. Na nič zbytočne netlačte.

Intervaly si viete aj upraviť. Úplní začiatočníci môžu znížiť 100 metrov na 50 metrov a následne postupne navyšovať.

Profesionáli môžu po 200 metroch pridať ďalších 50 alebo 100.

Cvik pre výdrž

Druhým typom cvičenia si vylepšíte výdrž. Tú oceníte najmä pri behu alebo iných cvikoch, ktoré si vyžadujú vyššiu zotrvačnosť.

Čím vyššiu výdrž budete mať, tým ľahšie sa vám bude nielen cvičiť, ale aj celkovo pohybovať. Nebudete unavení po jednom vyšľapaní schodov.

Rovnako ako cvik pre rýchlosť, aj ten pre výdrž je veľmi jednoduchý. Skladá sa z niekoľkých sérií a je určený skôr pre pokročilých.

1 minúta veslovania, 30 sekúnd oddych (počas oddychu pracujte s rukami a priťahujte ich od seba a k sebe)

2 minúty veslovania, 60 sekúnd oddychu (30 sekúnd priťahujte ruky k sebe, 30 sekúnd oddychujte)

3 minúty veslovania, 90 sekúnd oddychu (30 sekúnd cvičte s rukami, 60 sekúnd oddychujte)

4 minúty veslovania, 2 minúty oddychu (60 sekúnd úplného oddychu, 30 sekúnd príťahy rúk a 30 sekúnd cvičenie s nohami, kedy sa posúvate zozadu dopredu. Nohy sú vyrovnané a následne skrčené)

5 minút veslovania

Tieto intervaly sú omnoho náročnejšie ako prvé. Práve preto sú určené pre tých, ktorí pravidelne na veslovacom trenažéri cvičia.

V prípade, že by ste boli len začiatočníkom, opakujte prvý variant alebo k nemu skombinujte aj druhý.

Po čase minúty navyšujte.

Cvik na celé telo

Ak patríte k milovníkom tzv. “full body” a cvičíte celé telo, tretia možnosť bude pre vás ako stvorená.

Série vyzerajú približne takto:

5 minút jednoduché, nie príliš náročné veslovanie na rozohriatie – také, pri ktorom budete vládať

10x veslujte, 5 klikov, 5 V-Ups na brucho – pri V-Ups si ľahnete na chrbát a naraz zdvíhate ruky aj nohy. Celú sériu zopakujte 2-krát

20x veslujte, 10 výpadov, 10 drepov, opakujte 2-krát

30x veslujte, 10 burpees (známe aj ako “angličáky”), opakujte 2-krát

veslujte 30 sekúnd, 30 sekúnd robte plank, opakujte 5-krát

Zhrnutie

Cvičenie pomocou veslovacieho trenažéra je ľahké. Výhodou je taktiež to, že ho nájdete vo viacerých prevedeniach. Do domácnosti sa hodí lacnejší a menší model. Do domácej posilňovne pokojne aj drahší a masívnejší.