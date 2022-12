Prichádza obdobie roka, ktoré je pre ľudí, ktorí radi trávia čas vonku, snáď najmenej obľúbené. Dni sa skracujú a počasie sa zhoršuje, čo komplikuje napríklad plány na turistiku či výlety. Ako sa však hovorí, neexistuje zlé počasie, ale len nevhodné oblečenie. Tým samozrejme nechceme povedať, aby ste v zime šli na uzavretý horský chodník, to určite nie. Ak sa však rozprávame o ľahšej turistike v bezpečných terénoch, tak nie je dôvod, prečo by ste na takúto vychádzku nemohli ísť aj v zime. Pokiaľ teda máte správnu a vhodnú výbavu.

Príprava je základ

Všetko sa odvíja od dobrej prípravy, to si v turistike zapamätajte. A to bez ohľadu na to, či idete na hory v lete, alebo v zime. Veď aj v lete môžete čeliť nástrahám, ako sú napríklad letné búrky či horúčavy. Vráťme sa však do zimy. Pri plánovaní zimnej turistiky je absolútne kľúčové dobre zvážiť všetky aspekty a dôkladne sa pripraviť. Máme tým na mysli veci ako predpoveď počasia, aby vás nezaskočila náhla zmena, ďalej vhodná obuv, ruksak, bunda či čiapka. Ak si pozriete to, čo ponúka známy švédsky výrobca outdoorového oblečenia Fjällräven, tak to je presne to, čo na zimné vychádzky hľadáte. Hovoríme o spomínaných batohoch, bundách, svetroch či čiapkach, a to všetko v tej najlepšej kvalite.

Teplo a sucho

Pointou turistického oblečenia do zimných podmienok je to, aby ste si uchovali a chránili telesné teplo, a aby ste zároveň zostali v suchu. V praxi teda ide o kvalitnú termo-bielizeň, ktorá by vám mala pomôcť k tomu, aby ste neprechladli. Čo sa týka sucha, tak tam zase hovoríme napríklad o nepremokavých bundách či obuvi. Dá sa predpokladať, že v zime narazíte vonku na dážď či sneh a určite nie je dobré, ak zrazu budete mať všade mokro.

Nepreceňujte svoje sily

Na záver dôležitá rada – dajte si v zime ešte väčší pozor na to, aby ste neprecenili svoje sily. Nech je zimná túra o radosti a pôžitku, nie o strachu z neznámeho či ťažkého terénu. K ideálnemu zážitku vám pomôže správne turistické oblečenie a výbava. Stačí sa pozrieť na e-shop Sportrysy.sk a hneď uvidíte, čo všetko sa pre zimnú turistiku hodí a čo by rozhodne nemalo chýbať vo vašej výbave.

Zdroj obrázku: Ground Picture / Shutterstock.com