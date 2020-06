Zima dokáže preveriť trpezlivosť a jazdné skúsenosti nejedného majiteľa auta. Je potrebné pripraviť sa a tým nemyslíme iba povinnú zimnú výbavu, ktorá by mala byť v každom aute, ale rôzne vychytávky, ktoré je možné kúpiť pre autá. Ako sa dá v chladnejších mesiacoch pomôcť a uľahčiť starostlivosť o namrznuté autá?

Ako rozmraziť auto v zime

Studené ráno spojené s nočným mokrým snehom bývajú pre majiteľov áut nepríjemným čakaním na zahriatie auta. Je však niekoľko spôsobov, ako sa pomocou fyziky dokázať vyrovnať rýchlejšie a efektívnejšie.

Rovnako ako aj hliníkové disky, i namrznuté sklo je možné ľahko vyčistiť prostredníctvom špeciálneho spreja, ktorý sa dá nakúpiť na hociktorej benzínke. Ak máte škrabku na namrznuté čelné sklo, zvoľte takú, ktorá používa ochranný návlek na ruku.

Ďalšou užitočnou vecičkou je použiť kryt na sklo proti námraze. Pre namrznuté stierače sa dá použiť bežná ponožka, ktorá sa na noc natiahne na stierač. Vonkajšie zrkadlá sa dajú chrániť pred námrazou tak, že pred nimi navlečiete igelitové vrecká.

A ako ukázal nejeden test pneumatík, správny dezén v zimných pneumatikách je základom bezpečnej jazdy.

Kontrolujte palivový filter

Majiteľom dieselových áut mínusové teploty dávajú zabrať palivovému filtru. Diesel totiž obsahuje parafín, ktorý zvykne pod bodom mrazu kryštalizovať. Ak sa tieto kryštáliky pospájajú, je riziko, že upchajú palivový filter a auto nenaštartuje.

Preto sa odporúča používať zimnú motorovú naftu triedy F s aditívami, ktoré prispievajú k bezproblémovej filtrovateľnosti paliva. Hoci nezabraňujú vytváraniu kryštálikov, sú menšie a neupchávajú palivový filter.

Ak s dieselovým autom často nejazdíte, odporúča sa čo najskôr vyjazdiť staršiu naftu a dotankovať zimnú. Samozrejme, nezabudnite pred zimou vymeniť letné pneumatiky za zimné.

Aditíva už viackrát netreba

V súčasnosti už netreba pridávať do zimných palív navyše aditíva, ktoré by mali ochranu ešte viac zlepšiť. Nekompatibilné komponenty by mohli viesť k reakciám, ktoré spôsobia výrazné zhoršenie vyžadovanej ochrany a vďaka nedostatočne rozpusteným prísadám môže dôjsť k upchatiu filtrov.

Absolútne sa do diesela nemá pridať petrolej alebo benzín, nakoľko sa tým zníži mazacia schopnosť nafty a zapaľovacia schopnosť kvôli poklesu cetanového čísla, čo je dôležité pre studený štart.