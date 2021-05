Mať automobil zaparkovaný pred panelákom nesie so sebou veľa rizík. Jedným z nich sú poveternostné podmienky. Ideálne by bolo, keby sa všetky vozidlá nachádzali pod strechou. To však nie je možné a poškodenia vozidiel počas búrky či krupobitia sú veľmi časté. Ak ste našli po búrke vaše vozidlo poškodené, nezúfajte. Preliačiny sa dajú rýchlo a lacno opraviť.

Nešetrite na nesprávnom mieste

Väčšina šoférov si myslí, že najväčšie škody na vozidle vznikajú pri haváriách. Pravdou je, že aj obyčajné krupobitie dokáže na karosérii automobilu spôsobiť riadnu spúšť a oprava preliačin môže byť nielen drahá, ale tiež zdĺhavá záležitosť. Kto platí, ten vyhráva. Myslíme tým platenie poistného. Bežné PZP pokrýva len škody spôsobené počas cestnej premávky tretím stranám. Škody po búrke vám uhradí pripoistenie k PZP alebo havarijné poistenie. Následne je všetko veľmi jednoduché. Stačí sa obrátiť na autorizovaný servis, napríklad oprava preliačin Košice Rfix, a vozidlo budete mať do 3 dní ako nové. Ako je to možné? Vďaka PDR metóde, ktorú poisťovne uhrádzajú a majiteľom vozidiel odporúčajú. PDR technológia dokáže z vášho poškodeného vozidla spraviť vozidlo, ktoré bude vyzerať ako nové. Po oprave nie sú na karosérii vidieť žiadne stopy. Oprava preliačin na aute je riešením pre každú karosériu poškodenú krupobitím alebo vandalmi.

Škodám sa dá zabrániť

Napriek existencii zázračnej PDR metódy by ste sa mali snažiť škodám na vozidle zabrániť. Ak nemáte možnosť vozidlo počas búrky skryť do garáže alebo pod prístrešok, minimálne ho zakryte ochrannou plachtou. SOS pomocou môže byť pri krupobití i obyčajná deka alebo kartónové škatule. Vyskúšať môžete tiež koberčeky z auta, ktoré sú dostatočne tvrdé, aby vozidlo ochránili. Dôležité je konať rýchlo a zabrániť krúpam sa dostať k laku. Dávajte si pozor na to, kde parkujete. Nejeden majiteľ vozidla zaplakal, keď po búrke alebo silnom vetre našiel na svojom aute padnutý konár. Niekedy môže ohroziť vozidlo aj padajúca strecha, preto je ideálnym miestnom na parkovanie počas búrky parkovisko vzdialené od domov a stromov. Na aute vie narobiť škodu aj malá nepozornosť. Stačí, aby ste zabudli úplne zatvoriť okná a nájdete interiér vozidla vytopený. Pozorne sledujte predpoveď počasia a v prípade búrky zabezpečte svoje vozidlo proti poškodeniu.