Nové, netradičné chute, odlišná mentalita a zvyklosti ľudí, výhľady, aké si možno vychutnať len v konkrétnych kútoch sveta.To je mágia poznávacích zájazdov. Nechajte sa ňou ovládnuť aj vy a odneste si zo sveta len tie najkrajšie zážitky.

Začať treba s chuťovkami

Nie je zájazd ako zájazd. Tiež vás to už dlhšie ťahá z domácich papúč do cestovných topánok? Nemusíte si hneď obuť sedemmíľové čižmy a pustiť sa do cestovania vo veľkom. Dobrým spôsobom, ako si k cestovaniu vytvoriť vzťah, je pristúpiť k nemu nežne a pomaly. Najskôr kratšie poznávacie zájazdy, potom dlhšie pobytové zájazdy či aktívna dovolenka, ktorá vám nahradí čítanie hrubých cestopisov. Medzi kratšími poznávacími zájazdmi nájdeme najzaujímavejšie kúty Slovenska, Česka a iných susedov, no, samozrejme, ak vás to ťahá trochu ďalej ako na vianočné trhy do Maďarska, Viedne či Poľska, môžete skúsiť aj čosi výstrednejšie, napríklad karneval v Benátkach, ktorý sa organizuje každý rok vo februári. Vždy je to zážitok na celý život. Hudba, tanec, smiech, precízne ušité kostýmy masiek, nespútaná zábava, toto všetko čaká na pozorovateľov karnevalu. Čo môže beztak nádherné Benátky ozdobiť viac ako ľudia prezlečení za masky od výmyslu sveta?

Štipka poznania a veľa oddychu a zábavy

Na poznávacom zájazde pookreje telo aj duch. Nie je to len o poznávaní gastronómie, prírodných krás, histórie a pamiatok, ale aj o našich pocitoch. Hoci vás na tomto type zájazdu sprievodca zahrnie množstvom zaujímavých odborných informácií, všetci turisti dostávajú príležitosť spoznať danú lokalitu aj osobitne, bez zbytočných slov či náhlenia. Máte voľný program v turisticky atraktívnej lokalite? Využite ho naplno. Porozprávajte sa s tamojšími obyvateľmi, nakúpte si suveníry alebo si len tak poseďte na lavičke a vychutnajte si prítomný okamih. Ruch na ulici, cudziu reč, prímorskú klímu, historický šmrnc mestečka. Toto sú okamihy, ktoré sa vám vryjú hlboko do srdca. Ak sa vydáte na pobytovo-poznávací zájazd, všetky zážitky si môžete poprekladať v hlave, zatiaľ čo si budete máčať v mori nohy pri západe slnka. Opäť môžeme voľne cestovať, tak sa chopme šance, kým nám ju nepriaznivé okolnosti doby nepokazia.