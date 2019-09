Presklená vitrína dokáže skvelo ukryť drobné predmety pred prachom a vlhkosťou, zároveň je však skvelým „nástrojom“ na prezentáciu všetkého, na čo chceme upriamiť pozornosť. Vystavte svoj tovar na obdiv v efektnej štýlovej vitríne!

Kde sa vitríny vzali? Stredobodom pozornosti bola vitrína už v 19. storočí, kedy na seba strhávala pozornosť v každej obývacej izbe. To, ako honosne bola spracovaná, odrážalo majetnosť majiteľa a jeho cit pre detail.

Nemenej dôležitý bol, samozrejme, aj obsah, ktorý ukrývala. Vždy sa tam nachádzalo to najcennejšie, čo sa v domácnosti našlo. Ak sa budete riadiť týmto pravidlom aj vy vo vašej predajni, bude to zásah do čierneho. Prečo? V súčasnej dobe sú vitríny dizajnovým prvkom s novou podobou a efektným prevedením.

V kurze sú najmä jednoduché vitríny so sklenenými dverami. Prečo sú také obľúbené? Bez problémov ich zladíte so zvyškom priestoru i jeho zariadením a interiér sa vďaka nim príjemne prevzdušní. V neposlednom rade poukážu na tie najkrajšie kúsky z vašej ponuky. Ideálna kombinácia do každej predajne, čo poviete?

Do sklenenej vitríny patria tie najlepšie kúsky

Menej je viac – pri vitrínach a vystavovaní tovaru v nich, to platí niekoľkonásobne. Na mysli máme najmä množstvo a typ predmetov. Vždy sa viac ráta kvalita ako kvantita. Stavte na tie najlepšie kúsky s najvyššou hodnotou pri zariaďovaní predajne.

Vystavené predmety v sklenených vitrínach nájdu svoje dokonalé uplatnenie a môžete si byť istí, že zaujmú všetkých zákazníkov. Sklenená vitrína pokojne môže byť aj robustnejšia s rámom z masívu. Perfektným variantom sú vitríny s nastaviteľnou výškou políc, prachotesné vitríny i vitríny s osvetlením.

Osvetlenie nechá vyniknúť tovar a pôsobí luxusne

Pôsobivé osvetlenie môže mať rôzne prevedenia. Bodové svetlá, LED pásiky alebo osvetlenie v hornej časti vitríny dokáže podčiarknuť krásu vystavovaných predmetov na plnej čiare. Lúče svetla prenikajú celou vitrínou a nasvietia predmety tak, aby dokonale vynikli ich prednosti.

Štýlovým prvkom môže byť aj zrkadlo umiestnené v zadnej časti vitríny. Hra svetla a odrazu dokáže divy – opticky zväčší priestor pretvorí ho na neobyčajné miesto, ktoré si jednoducho musíte všimnúť a nazrieť do vitríny. Presklené skrinky sú v ponuke v rôznych tvaroch a veľkostiach, na nožičkách, sokli alebo na kolieskach, ktoré ponúkajú jednoduchý presun z miesta na miesto.

ALU profil alebo oceľový rám, prípadne masív? Je len na vás, aký typ sklenenej vitríny vám bude vyhovovať najviac, vyberte si ten, ktorý bude dokonale korešpondovať s charakterom vašej predajne.

Zdroj obrázka: pixabay.com