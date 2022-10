Láka vás precestovať svet na motorke? Začnite jednoduchšími trasami v rámci našej krajiny, a keď nazbierate odvahu, už vám nič nestojí v ceste, aby ste so svojím motocyklom navštívili aj zahraničie. Prečítajte si naše tipy na skvelé výlety s motocyklom.

Špecifiká výletov na motorke

Ani vy nemáte radi zdĺhavé balenie na dovolenku a hromadu vecí v kufri auta? Ste single a nič vás doma nedrží? Ak ste vášnivý motorkár a nebojíte sa výziev, skúste sa na svojom motocykli pustiť do spoznávania našej krajiny. Vo vašom okolí ste už isto prebrázdili všetky cesty, teraz nastal čas vycestovať na dlhší výlet. Vaším spoločníkom však nebude len váš motocykel, ale aj moto batožina, ktorú ponesie. Vzhľadom na obmedzený priestor cestovných kufrov či tašiek na motorku ste limitovaní množstvom vecí, ktoré si na svoj výlet pobalíte, uvažujte teda triezvo a zbaľte len nevyhnutné – pár kusov oblečenia, nutnú drogériu a doklady. Telo chráňte motorkárskym výstrojom, ako sú moto bundy, nohavice, moto prilba, rukavice a chrániče v kvalitnom nepremokavom prevedení.

Výhodou cestovania na motorke je, že so sebou skutočne nevláčite na dovolenku fúru vecí, iba to najnutnejšie, a to si z motorky kedykoľvek vezmete do ruky či prehodíte cez ramená a môžete sa pustiť na turistiku, ísť si zaplávať v jazere, ubytovať sa niekde v hoteli či si odbehnúť na obed. Síce nemáte dopredu zarezervovaný pobyt, jedna izba navyše sa zväčša všade nájde. Keď sa však bojíte, že ostanete bez strechy nad hlavou najmä v noci, potom si treba výlet na motorke naplánovať vopred a ubytovanie na rôznych miestach si zarezervovať na dni, keď sa budete v danej lokalite pohybovať.

Len váš motocykel a vy

Či cestujete sami, alebo vám robia spoločnosť iní motorkári, vždy je dobré zistiť si, kde sú pre jazdu na motocykli najideálnejšie podmienky. Môžete sa vydať k známym slovenským jazerám, prejsť sa po slovenských horách či národných parkoch a rezerváciách (samozrejme, motorku zaparkujete niekde pri motoreste), navštíviť múzeá v prírode, rozhľadne s nádhernými výhľadmi, môžete cestovať na rôzne motorkárske podujatia, ktoré sa bez nablýskaných motocyklov nedajú ani predstaviť, divadelné predstavenia či premietania filmov pod holým nebom, na festivaly rôzneho typu (dožinky, jarmoky).

Nie vždy však ide iba o cieľové miesto. Často je najväčším zážitkom samotná jazda, preto nie je na škodu si na výlet na motorke voliť také trasy, ktoré budú aj pastvou pre oči. Spomeňme napríklad Pezinskú Babu, Pernek, Brezovú, úsek medzi Kysucami a Oravou, Vychylovku. Ak sa rozhodnete preskúmať naše banské mestá, namierte si to na R1, z ktorej to je na skok nielen do Banskej Štiavnice, ale aj na Zvolen či Nitru. Historické štôlne, hrady a zámky a pohľad na známe slovenské jazerá pošteklí na duši aj vás.

Na motocykli vás však aj tak najviac poteší, ak pôjdete po kvalitných cestách a vyskúšate si aj pár zákrut. Vo vyšších polohách oceníte krásu okolitých hôr. Určite sa vydajte aj na výlet do Tatranskej Lomnice, Popradu, Štrbského Plesa, preskúmajte Podbrezovú, Donovaly alebo Šturec. Užijete si to aj cestou do Košíc, Telgártu či Tisovca. Všetko záleží od toho, z akej časti Slovenska pochádzate alebo akú dlhú trasu chcete prejsť. Nezabudnite v každej lokalite ochutnať miestne špeciality a vyhľadať si v mobile aktuálne dostupné atrakcie pre turistov. Bolo by na škodu čosi prehliadnuť, keď to máte na dosah. Šťastnú cestu za zážitkami!